身為臨床獸醫師，家中卻沒有飼養犬貓，理由是孩子都有過敏體質，醫生說要盡可能減少過敏原。然而，喜歡動物的基因還是存在女兒體內－－可惜她們喜歡的不是爬蟲就是魚類，全點在我的技能領域外，堂堂獸醫毫無用武之地。

她們雙眼冒愛心，留我一人無聲吶喊

幼稚園時期某日，老大跟我討罐子，我心想：「那有什麼問題！」沒想到放學見她手裡提著裝滿棉桿竹節蟲寶寶的罐子，頓時密集恐懼、頭皮發麻、全身癱軟。孩子興高采烈地說：「妳看，這隻叫竹竹，這位是節節，第三隻是……」我掩面崩潰：「我不要蟲蟲！」接著就是無盡地摘洗牠們要吃芭樂葉、清理蟲大便、製作網籠。要知道竹節蟲是孤雌繁殖，只要一隻雌蟲，就可以自體產下蟲山蟲海的卵，一顆顆黑黑小小黏附紗網，媽媽邊尖叫邊跑路，換來兩女兒白眼：「妳不是獸醫？連蟲都不敢抓？仔細看看牠們多可愛啊。」她們眼冒愛心，留我一人無聲吶喊、原地石化。

繁殖了好幾十代，孩子又入坑鐵甲武士，一頭熱栽進各種蟲卵、雞母蟲、成蟲的世界，從飼養土吃到果凍。一盒盒大兜蟲、獨角仙、花金龜、巴拉望扁鍬、金色鍬形蟲，上面明確標示破繭日、產地、代表國與學名，看著歪七扭八但寫得很像一回事的標籤，覺得可愛又感動。不過，當閃閃發亮的鐵甲武士，喀擦喀擦揮舞著大顎時，我還是覺得狗貓討喜多了。動不動把蟲抓來擂台PK的孩子，總沉浸在旁若無母的歡快中，令我無言以對。

女兒專注發光的神情，令我著迷不已

三年後甲蟲熱稍退，大女兒開始說服爸爸買觀賞型半月與馬尾鬥魚。這回父女們摩拳擦掌，網路爬文查到一間獲獎無數的專賣店，聽了冠軍老闆叨叨絮絮的規則：只能用方缸飼養、不能放水草、土或擺飾、一天只能餵十三到十五顆飼料、三天換一次的煮沸放涼的自來水、換水要保留三分之一舊水、換完加入每公升兩克粗鹽、滴少量欖仁葉液穩定魚隻情緒……聽到這兒我都快有了情緒！想想教主人養狗貓都沒那麼囉嗦，卻見他們三人點頭搗蒜，把老闆發下兩張滿版A4的照顧須知當聖旨，養起了兩尾漂亮到令人忌妒的鬥魚，每天用鏡子與牠們互動，按表操課忙得不亦樂乎，完全沒有我插足之處……

已經養滿竹節蟲、甲蟲與鬥魚，未來不知還會有多少洪水猛獸？但「所有的安排都是最好的安排」，孩子從中學到責任感與尊重生命，接觸動物還幫助減壓：課業繁重、心情煩躁就觀察鬥魚展鰭開腮、逗弄昆蟲轉移注意力，更別說以蟲、魚作畫得到很多次獎。她們科學化的飼養、專注用心的發光神情令我著迷不已！身為一位在外對犬貓「呼風喚雨」，在家卻一無是處的獸醫，這六年終於稍微讓我減敏，比起各種大躍進的孩子，應該也算有點收穫與進步吧。