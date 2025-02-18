光風／點燈，點亮通往信仰的道路

從前，生活沒有廟的時候，覺得廟宇建築有些「張牙舞爪」，屋頂是燕尾脊，站了神獸和福祿壽，一片片屋瓦的底端有瓦當與滴水，門口兩隻石獅，梁柱三通五瓜，牆壁彩繪神話與經典，無處不色彩鮮豔、形狀奇異，不比西方建築追求對稱簡約來得好看。

書寫小說《眾神之島》後，終於漸漸懂得如何欣賞一座廟，懂它的木雕、石雕、書法、彩繪、交趾陶和建築工法，每一項都是民俗工藝，而廟宇建築便是台灣傳統藝術最具體的展現。

在這之中，我開始關注「宮廟燈」，起因是有次到南投竹山遊玩，參觀了一間手工燈籠觀光工廠，才知道一盞宮廟燈自有它的學問。宮廟燈又稱鼓仔燈，點燈象徵祈請神明降臨，可分為寫有主神名字的大型主燈，以及妝點廟宇周邊道路的小型燈籠。

宮廟主燈除了書寫主神之名，因應主祀神明的不同，搭配的圖案也有所不同。舉例來說：女性主神如媽祖，常用一對龍鳳的燈籠；九龍戲珠燈多由武神使用，如三太子、中壇元帥；若是一龍一虎的燈籠，則是保生大帝。

為何保生大帝的主燈多為一對龍虎？俗稱大道公、吳真人的保生大帝，為醫藥之神，相傳祂曾經醫龍眼、治虎喉，因而龍虎圖樣常與保生大帝有所連結。最知名例子無非是高雄蓮池潭畔的龍虎塔，即為對面主祀保生大帝的左營慈濟宮所興建。

提到保生大帝，其信仰早期隨著同安移民渡海來台，除了有守護鄉土的意涵，亦發展出藥籤文化。保生大帝廟宇遍及全台，其中台北大龍峒保安宮，每年農曆三月舉辦保生文化祭，透過祭典、遶境、展演，讓宗教融入生活，展現百年信仰的活力。

廟宇的存在擁有多種意義，走入廟裡我總提醒自己腳步放慢、眼神放利，一邊感受香火繚繞的莊嚴，一邊觀察民俗工藝的精緻，身心都能在此安放。廟門的燈籠，更代表了人與神之間道路的相通，祈願永遠明亮。