徐正雄／街角的讀書人

常去的圖書館樓下，住了一位老街友，白天到處做資源回收，黃昏後回圖書館，靜靜地待在座位區讀書，一本接一本，讀得津津有味。當圖書館關門，他便到門口，躺在地上睡覺。

他令我佩服的不僅是愛書精神，還有他總能把家當簡化到最少，並儘量保持身體乾淨；如果不是多年來常見他在圖書館附近睡覺，實在很難想像他是無家可歸的街友。我總想他是不是藉著閱讀，持續編輯自己的人生，所以並未過著毫無章法的生活。

這幾年，他的情況開始略有不同，先是注意到他的嘴變皺了；我知道治療牙齒費用很高，許多項目健保不給付，所以牙齒往往是街友健康崩壞的序曲。接著，我發現他開始使用助行器，那表示他無法再去做資源回收，少了一份收入。儘管如此，他仍不改愛看書的興趣，也儘量不因生病而影響他人。

最近東北季風一波波，怕冷的我，睡覺時都要加穿好幾件衣物與毛襪，再蓋上羽絨被，但仍不免因寒氣逼人，冷得睡不著。失眠的時候，就想起入冬以來，每次經過那位街友，都有股衝動想問他需不需要保暖衣服？擔心他像紙本書，逐漸被時代淘汰了。然而，幾經掙扎，最終都被我的理性按捺下來。

那一天，冷到不斷發抖的我，實在忍不住爬出層層保暖物堆疊的洞穴。我從衣櫃中撈出退役的羊毛毯，著裝後騎上機車，衝破黑暗、寒流與我的矜持，來到閉館的圖書館門口角落。

他側身、雙腿弓曲、兩手抱胸，似乎因為寒冷而縮水兩個尺寸。我蹲下來，低頭問：「大哥，您需要羊毛毯嗎？」第一次，他毫無反應，我再問了一次，他張開眼睛，確定地點頭說好，我便把羊毛毯蓋在他身上，轉身離開。

做善事，原來如此容易，不知為何我竟猶豫那麼久。離開後，忽然覺得沒那麼冷了，彷彿那件羊毛毯幫街友抵禦了寒冷，也溫暖了自己的心房。