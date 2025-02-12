曾詩琴／讓我們玩在一起

「這裡確實住著一對水獺。從前溪流沒有截斷的時候，更多水獺出沒，牠們常在傍晚與浪狗一起追逐玩耍。」

村落居民說到這，我一愣，反問：「難道浪狗不會咬傷水獺？」「反而是浪狗比較害怕水獺喔，但牠們就是常玩在一起。」

結束對話，我不斷回味剛剛的邂逅。初見一隻全身灰溜溜的哺乳動物，躡手躡腳從距離我約四百公尺的地方跑過去，躍入我正在觀察的小溪，還以為是幻象。

那動物頗大，不像麝香貓，而且麝香貓一般在夜間活動，可牠也不太像狗。正納悶到底會是什麼動物，將長鏡頭對過去，呵，竟是水獺！我激動得想向全世界吶喊，我遇到水獺！

水獺從被截斷的右溪穿過河岸，撲通跳入左邊小溪流，露出圓圓的頭，咧開的嘴彷彿微笑，神情悠閒自在。溪裡有隻水巨蜥，慌忙遁入草叢中，另一邊的池鷺則不為所動。之後我查看拍攝的照片，原來有兩隻水獺在溪裡游泳，至於另一隻何時跑進去的，則不得而知。

後來多次回到溪岸，始終不見水獺蹤影。隔了大半年，有一回騎腳踏車，終於發現遠處有兩隻水獺，還一前一後朝我跑來。鏡頭轉向牠們的時候，牠們立刻放慢腳步，充滿警戒地盯著我，隨即躲入一旁的草叢裡，隔了一會才探頭窺視我的動靜，像在玩躲貓貓。

耐心蹲坐等候許久，筆直的小路安靜無人。騎車前去，看看那一片草叢，原來緊鄰著濕地，水獺應該早已藏入其中，躲在某個隱蔽處。

倘若有幸像浪狗一樣，與水獺追逐遊戲，真想問問牠們：「你們住在我的家鄉快樂嗎？」