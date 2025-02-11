洪惠風／雙蛇杖與巴拿馬運河

今年是蛇年，自希臘羅馬時代，蛇，就代表著醫療。

每位醫師在進入醫界時，都會宣讀誓詞，古典的希波克拉底醫師誓詞中，第一句是這麼說的「我對醫神阿波羅（Apollo）、阿斯克勒庇俄斯（Asclepius）、許奎厄亞（Hygeia）、帕那刻亞（Panacea）以及眾神與眾女神發誓，恭請諸神為我見證，我會依照自身能力及判斷所及，遵守此約」。

上面四位醫神中，有兩位就以蛇的標誌出現；醫神阿斯克勒庇俄斯老是拿著蛇杖，他的女兒許奎厄亞女神掌管衛生與清潔，也總以「用碗餵蛇」的少女形象出現。

我當兵是預官，綠色軍服衣領上，縫著上方雙翅下方雙蛇纏繞軍醫兵科的蛇杖領章；只是這個雙蛇杖，卻是個錯誤，雙蛇杖其實代表的是赫米斯，他是希臘十二主神之一，是諸神間的使者，也是旅行、商業、偷盜、運動與競技之神。

這個錯誤，據說是1902年美國陸軍軍團錯把雙蛇杖代表醫療之後散布到全世界的，但這個錯誤，卻被慶祝巴拿馬運河通航的徽章設計者，巧妙地運用了雙蛇杖既代表貿易也代表醫學的雙關，表彰了巴拿馬運河在貿易與醫學上的兩大成就。

當年建造巴拿馬運河是全世界的大事，成功開通蘇伊士運河的法國雷賽布團隊，在巴拿馬面臨造成1884年以前每個月超過兩百名工人死亡的黃熱病、瘧疾及其他的熱帶疾病，最後因為疾病和工程意外損失了兩萬多人的性命，公司失敗破產。

1900年，古巴醫生卡洛斯·胡安·芬萊（Carlos Juan Finlay）提出黃熱病由蚊子傳播的理論被證實；輾轉接手巴拿馬運河建造的美國，在這樣的時空背景下，政治上出兵讓巴拿馬從哥倫比亞獨立出來，醫學上整頓施工環境，撲滅病媒蚊，克服了黃熱病的困擾（仍有大約五千六百名工人在美國修建運河期間，因疾病或意外事故死亡），工程上更克服了熱帶雨林及翻山越嶺的難題，歷盡千辛萬苦，終於成功打通了太平洋與大西洋之間的水路通道。

雖然在政治上爭議很大，但巴拿馬運河的開通，既代表工程上的偉大成就，更顯現醫學上防治疾病的成功，最終才能打造這個人類貿易史上的偉大里程碑。

在川普喊著收回巴拿馬運河的蛇年，用這枚既是醫學也是貿易的雙蛇杖徽章來回顧這段歷史，我覺得是再恰當也不過的了。