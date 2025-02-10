亞琪／那些傳早安圖的朋友

拜讀繽紛版〈早安，你好〉一文，頗有同感，想起那些傳早安圖的朋友。

日日轟炸卻不曾加溫的友誼

來自湖南的小潔，是我認識二十多年的朋友，但不曾深交。某次在圖書館偶遇，加了LINE，自此她每天發送早安圖。儘管覺得沒多大意義，我還是會回覆，淺淺聊上一兩句：「你還在那邊工作嗎？」「有回大陸嗎？」簡單一問一答，沒有更進一步的交談。

直到有一次，她約我觀賞晚會表演，赴約時還帶了一盒巧克力送我。這才知道，她是基督徒，當天是耶誕晚會。向她道謝並為自己不知道要交換禮物表示歉意，幾天後我找了個理由回送禮盒。

本以為經過那次相聚，我們的友情會加溫，但沒有，除了每天持續收到她的早安圖。隔年的耶誕節她再次提出邀約，我選擇婉拒，告知信奉觀世音菩薩，還是不去得好，後來她便沒有再開口。不過，她的早安圖依然天天轟炸，我們維持著既熟悉又陌生的關係。

2022年，疫情肆虐的時候，我去診所做PCR。在候診人群中瞥見熟悉的身影，是小潔。我相信她也看到我了，正想叫住她，卻一轉身不見了。雖然感到意外，但轉念一想，當時大家都怕被傳染，避而不見也是人之常情。

之後她一如既往傳早安圖，我們都沒提起去做檢測的事。疫情結束後，大家恢復正常生活，某天在超市遇見她，素顏戴著口罩。我趨前打招呼，不料，她再一次躲開了。這次我終於肯定，之所以假裝沒看見，是因她並不想和我成為現實生活中的朋友。

明明每天發送早安圖，真的碰見了卻刻意避開，我覺得沒意思甚至荒謬，但不知為何還是一次次回覆她。我想，她一逕傳送訊息，大概是想要告訴這個世界她的存在，似乎這樣就與社會有了某些連結。而我會回她，除了所謂的禮貌，是否也是想在虛無的網路抓住點什麼，深怕一放手，就無人惦記了，可也不願意坦露更多真實的自己，最終維繫一種淡淡的關係。

只有照片沒有文字的訊息

另一個傳早安圖的朋友，是社區議員服務處的志工。某年颱風，我們這棟公寓停水停電好幾天，多虧他奔走幫忙，得以早日恢復正常。此後，他每天傳送早安圖，還有旅遊的風景照，甚至是他心臟手術長長傷口的照片。他全部群發，讓好友都能知曉，可從沒有任何文字，讓大家自己看圖說故事。

有別於小潔，因他是異性，我不想過於熱絡，久久才回一次。而我只要回一張早安圖，他便回傳兩張，以示熱誠。

聽說他是退休人士，過著優渥的生活，交遊廣闊，重視健康。後來，我有兩三個月沒收到他的早安圖，感到納悶，在冬至那天發了一則信息問候，卻始終未讀。好奇向朋友打聽，方知經常宣傳養生方法的他已到另一個世界去了。

最近每天傳早安圖給我的，是以前服務過的學校的校長，三十年不見，去年才加了微信。他的問候有時是圖片，更多是文字，「早安吉祥」、「早上好」輪流發送，附上一杯咖啡與一朵玫瑰的貼圖，我也回傳文字，複製即可。

對於久未見面的老長官，我不知道該如何婉拒。就這樣吧，回傳也只是複製而已，反正對方在乎的並非心意。一向強大、叱吒風雲的他，或許退休後也需要刷存在感吧，想提醒舊友記得他輝煌的過去、記得他這個人。於是，我倆的早安圖天天飛越海峽，落入回憶的長廊裡。