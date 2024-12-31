我每天上網，最討厭收到「早安，你好」圖片，認為發圖者不分親疏隨手轉發，往往有口無心，少有誠意。我從不勉強自己接受早安圖，會直接請對方不要再傳給我，唯一不敢大聲喊NO的對象只有阿宏。有陣子天天收到他的問候，很煩，卻敢怒不敢言，只能默默刪圖解氣。

比起農場文，早安圖還算好

事情是這樣開始的。之前，大學同學在Line上組了一個群，拉我加入。離開學校後除了和三五室友偶爾聯絡一次之外，與大多數同學沒往來，全然斷了彼此音訊，這次網路上再聚首，我雖然只是個安靜的旁觀者，不像其他同學那般興奮，熱絡話家常，但能和大家久別重聚亦樂在其中。

網上重逢的新鮮感悄悄流逝，群組不復初期活躍，漸漸只剩阿宏日日準點送來「早安，你好」。

我討厭早安圖，可不想因此掀波瀾傷眾人和氣，只好忍住不作聲，自我安慰比起被真偽混淆的農場文，或是容易招糾紛的政治文、宗教文，早安圖還算好。

然而，教我不解的是，阿宏好像認為有人會期待他的早安圖，若碰上無法發圖的時候，還會提前預告日期、說明事由。我心想你會不會太自作多情了？你不發圖大夥樂得清靜，也許人人如我暗自開心呢。

同學群成立一陣子後，始終停在網上互動，不見線下邀約。有天我一時興起，在群裡發言：「各位有空出來聚一聚嗎？」回應我的，只有阿宏。我們倆很快約定會面的日期與地點。

見了面，我忍不住問他，怎麼有那麼多早安圖可以發個不停？他說有些朋友群的成員喜歡互相寄圖，他收到後會先檢視圖片，確認是否曾經出現過，再將初見的圖文轉發到同學群組。我向來連看都不看便刪去的東西，竟然有人這麼在乎它。爾後，再見到早安圖，我彷彿也看到離開嬌妻幼兒，獨自在越南打拚的阿宏，正忙著將圖片分門別類存檔。

「你在，我也還在」的密語

某日，我發現已有一段時間沒看到阿宏的早安圖，私訊他：「好久不見你的早安圖，最近可好？」一次、兩次、三次，他皆沒回覆。我轉到群組問眾人：「許久不見阿宏的早安圖，有誰清楚他的近況嗎？」沒有回音。

後來，一位女同學想起她的同事是阿宏的遠房親戚，去打聽消息，告訴我阿宏沒躲過世紀大疫，短短數天就去世了。那是幾個月前的往事。

好好一個人怎麼不聲不響就沒了，連告別親友的機會也沒有。我莫名想起上次會面，阿宏邀我隨後一起參加他的國小同學聚會，卻被我婉拒。或許當時我應該去，如今想理也理不清早安圖的上游來源。

我與女同學沒在群裡公開阿宏辭世的消息，也沒人再問起他。有一天，臉書突然跳出「今天是阿宏生日，祝他生日快樂」。我驚訝地發現，原來他也是我的臉書朋友，而我渾然不知。點進網頁一看，已經有幾位朋友獻上「生日快樂」，制式的字句教我懷疑他們曉不曉得他已經離世。我刷過生日快樂的留言，繼續往前刷，刷到幾個月前的貼文，他的家屬當時曾公告過阿宏已脫離世間勞苦、遠行而去。

又過了一陣子，阿揚傳來私訊，問阿宏近況，我據實以告。除了感嘆，兩人都不知道該說什麼才好。最後，阿揚說有機會聚一聚吧，我說好。

少了阿宏的早安圖，群組裡罕有新動態。某天，阿興開始轉發影片，數日一則，偶爾我會接一句「真有趣」或「可以轉發嗎」，字句不痛不癢。這是「你在，我也還在」的密語。