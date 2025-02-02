亞琪／櫻花樹下的思念

轉眼小女兒赴日本打工度假已經八個月了，這是她二十幾年來第一次不在家過年。我們都希望她春節回來團聚，大女兒誘之以利：「不回來，我紅包就省下來了。」她仍不為所動，說想省下旅費，打算在這一年裡走遍日本各角落。

小女兒獨鍾日本，前年兩姊妹去東京自由行，姊姊感嘆：「沒想到妹妹在家一條蟲，到日本變成一條龍，每天早早起床，密集走訪景點，天天都要走上兩萬多步，積極得很。」她不在家的這大半年，每每視訊問過得好不好，都說很充實快樂，除了在冰淇淋店打工，就是背起背包四處體驗異國文化。

大女兒說年菜準備少一點吧，為娘的我感到不捨，想起小女兒最愛吃的年糕和蜜汁火腿烤雙方，叮囑她自己買點好吃的，圍爐時開視訊，一家人仍可以在鏡頭前團圓。

每年的大年初一，母女三人固定一早到家族宗祠拜拜領紅包，然後到附近的觀音廟祈福。下午去關渡宮參拜，廟後方的靈山公園是我們走春必到的景點。

公園裡茶花吐蕊，櫻花綻放。有一株粉紅櫻花樹倚著長長的石階開得最爛漫。母女三人年年與她有約，在櫻花樹下留影，是過年的儀式。

今年的走春少了小女兒同行，她愛吃的關渡宮金桔八寶粥依舊香甜濃郁，櫻花依然璀璨。走在小徑上，恍惚間看到那個在公園奔跑、追花、拍照的女孩慢慢長大了，飛高、飛遠……

大阪的櫻花也次第綻放了吧？當小女兒在日本追逐滿坑滿谷的櫻花時，她該會想起靈山公園那株櫻花，想起年年在樹下留影的歡笑時光吧。