在我從事業餘策展的十年間，結識不少藝術品買主，其中有自營高級名車維修廠的華裔女實業家H與其洋夫婿。我認識H時她才三十出頭，便已有了收藏藝術品作為投資保值的眼光和野心。因她購買了一幅內含漢字書法的抽象雕塑作品，作為策展人的我以及創作該作品的藝術家，就此成了座上賓，多次受邀參加她的家庭派對。

幾次赴約，發現派對進行的同時必有兩名打掃專人繞場，拿著掃帚畚箕，不斷在其住所內外地毯式清潔，一遍掃過再來一遍，絕不誇張。她家養了一隻與貓王同名的黃金獵犬Elvis，很容易掉毛，大概因此隨時有得讓人忙。

對所有首次到訪的客人們，作為女主人的H總會有意無意聊起當年如何搭船逃難，十多歲從越南輾轉去了香港，以及來美國後正值青春期，嚴厲的母親不太適應環境，數次拿孩子們發洩怨氣。譬如常要她收拾房間，若稍有不從，或因不情願而打掃得略為草率，便會狠毒地動手打她，故而打掃於Ｈ變成一件不堪回首的童年陰影。

也因此，H決心奮發，最終憑本事將這份家務完全外包。

非常奇怪的，這故事無論怎麼聽，我都覺得像在炫富，而沒能在第一時間感覺到來自原生家庭的「父母虐待」或「家暴」其實才是重點。

一年內去過H家三次，同樣的故事聽了三遍。甚至，聽過這故事的其他客人，私底下與我說出了一樣的感想。可我明明有多兩次機會，可再加咀嚼她那頗為委屈、不甘的苦難呀。

是她把這段人生經歷交代得過於雲淡風輕，或是我的理解能力大有問題？抑或許，她的光鮮得意掩蓋了過去，使人下意識地認為她的創傷早已被成就所撫平及彌補？

後來，隨著我搬家並離開策展圈，與H夫婦失聯。十多年過去，當年在她家見到的打掃陣仗，現已可全數交由一台價格實惠的掃地機器人來處理，而「觀感」卻奇怪地變得兩極：我總會在看到誰家掃地機器人滿屋轉悠的當口，驀然憶起H，甚至納悶：那些掃地阿姨們，是否會因機器人普及而失業？

我的同情心，似乎總是偏心地沒能先行落到富有且成功的H身上。如是矛盾不禁讓我思索：成功是否掩蓋得了傷痛，還是讓人更易忽視？H真正的委屈，也許就只能藏在掃帚與機器人的交替間，無聲且更深刻地延續著。