馮國瑄／那一晚，我住上流社會

我牢記這句話，謹慎捧著別人給的熱情

我到底，為什麼會答應？想起來仍然不可思議，我是這麼怕生、容易緊張的人，用流行語彙來說：我是典型的I人。去陌生人家「作客」，還不只一頓飯、一個下午的時間，而是與他們同吃同住兩三天，還選在特別的日子——農曆過年！

坐落深山的私人別墅，交通阻隔，即便白日，同樣山霧濛濛，不辨四方，只聽見遠處溪谷隱約的泉水聲，想下山完全不可能。我到底為什麼會答應呢？我只能說，有錢人果然有令人敬佩的地方——他們有足夠的辦法，說服你、打動你，讓原本不打算答應的人，最後都熱切地握手，接受他們的提議……

為什麼會認識這棟別墅的主人？在職場匍匐這麼久，有件事始終想不明白，跟緣分有關。

有的客戶老闆，工作一結案，從此形同陌生人，不再有交集，這種就是沒緣分。但有些客戶老闆卻是不曉得看中我什麼，似乎認定我有「眼緣」。結案後，也沒忘記我，屢屢邀我參加他們的公司活動，甚至是帶著我去私人行程。

誠惶誠恐，又覺得壓力很大，我沒為他們特別做什麼，可是他們這麼熱情，是為了什麼？天下沒有白吃的午餐。

老子說：「寵辱若驚，寵為下。」意思是，遭人辱罵時、與被人寵愛時，其實是相同的境遇：內心都會掀起波瀾。被寵的人拿著別人的善意，看似三千寵愛集一身，但其實是卑微的，被寵是需要惶恐的。我牢記這句話，總是謹慎捧著別人給的熱情。

客戶老董，帶我回家吃一頓飯，他的夫人更加豪爽熱情。後來董娘常常邀我去聊天，婉拒好多次，再拒絕下去就會讓人覺得我在躲她了。我提著迪化街知名肉鬆店買的「杏仁肉紙」奔赴董娘下午茶。董娘笑盈盈接過我的禮物，嘴裡嚷著：「唉唷，好貼心。這個我好愛吃，好愛好愛吃！」她笑容富貴，誇張疊句，我不知怎麼回應這樣的熱情，她伸手一拉，我跌坐在她身旁的空位。

她向貴婦姊妹淘介紹：「這是我們作家啦。他寫一本書，寫他阿嬤的事，讀得我眼淚一直流喔。」我心想，誇張了。「我們下次的讀書會，就要讀他的書。」董娘坐主位，姊妹之首，沒人敢忤逆她。一時笑語如海浪，她們根本沒聽過這本書，卻此起彼落讚譽起來了。

這時，董娘偷偷捏我的手，附在我耳邊問：「過年你要回老家？」我的書，有寫我家的故事，她知道的。我搖頭。一個人吃年夜飯。我們就像在講什麼情話似的，小小聲的。

接著，她在我耳邊細細碎碎說了一串，等我聽懂時，我立刻後悔剛才的回答。我應該撒小謊才對。她說：「老董在問，你來我們山上的別墅，和我們一起過年好不好？」

這太突然。我不要。我會怕。我一臉為難。「可是……」千言萬語不用說出口，董娘瞄一眼就知道我滿肚的百轉千迴。「來我們山上別墅住，不用擔心什麼啦。晚餐跟我們一起吃飯，其他時候，做你想做的事啊，不用陪我們。」

董娘說起，他們蓋在深山的別墅，老董當初花了很多心血，請了好多老師去看地，歷時多年才蓋出來的別墅。磁場好到不行。清晨破曉時，水霧罩著遠方山頭，可以光著腳走到別墅前的草地踩踩，接收土氣。庭院植有一棵靈木，清晨時靈氣最濃郁，一邊漫步，敞開雙手大口呼吸，樹的真氣全然灌進胸口，全身會像被清澈的泉水流遍，身體氣脈都會跟著竄動。董娘說，先前老董的好友借他們的別墅，照著他們的方法走，靠近靈木時，整個人跳起來氣動不止，像陀螺在草坪轉個不停。

音聲戛然而斷，董娘閒閒闔上嘴，含笑凝視我，忽然重重推一下我手臂。意思是：「都說成這樣了，還不點頭！」我確實有點暈。磁場啊、能量啊、山頭靈氣，每一樣都是我的菜，還有那棵靈木！行程太誘人。此時，董娘又拋出眼色，環掃現場一圈，那些貴婦各自聊各自的，氣氛正嗨。董娘又大力擰一下我手背的肉，定定瞪著我。意思是：「這些人巴結我，我不讓她們去。就只問你。還不去嗎？」

唉，好想去，但我心裡有個坎。我欲語還休的模樣，逃不過董娘的火眼金睛，她又加碼：「我們的上師仁波切答應了，也跟著我們上山過年。你來，會見到他。」老董一家篤信藏傳佛教，長期供養上師，據說仁波切的開示指點屢屢靈驗。

跑進深山別墅，更明白生活是比較出來的

坐上白色私家車，黑色墨鏡的司機，不苟言笑，自顧自開車。上高架橋、接高速公路、下到人煙荒涼的交流道。然後入山、在山路彎彎轉轉，像要盤旋到天上皇宮似的。我按下玻璃車窗，大口喘氣，緩解耳膜持續的耳鳴，我們不曉得開進多麼深山的地方。平地的城鎮早已阻隔在一重一重的山外，現在只有峭壁、萬丈溪谷，還有凍得醒腦的高山冰空氣。

當晚的圍爐，盛情招待。屋子之外是一片漆黑，入夜的山，變成龐大不可接近的黑暗世界。燈光璀璨，溫暖的餐桌上，這麼深山裡，居然有一鍋濃郁的砂鍋干貝雞湯，還有烤烏魚子、XO醬炒蝦球，更離奇的是居然有黑鮪魚生魚片！這些食物是怎麼運上山的？我隨著主人家，舉起紅酒玻璃杯，清脆地「哐」一聲敬酒。同在圓桌的仁波切上師，對於滿桌的佳肴視若無睹，靜靜守著眼前的一盤素菜。他渾身散發的寧靜氣息讓我佩服。

唯一讓我受不了的，是在座一位女士。她是董娘的朋友，似乎遭逢低潮，這頓晚餐她拚命嘲笑著先前的「家」，丈夫與婆婆的種種惡行。她就像一座負能量的高壓電塔，不斷釋放干擾電波，我聽得頭暈腦漲。所幸她也沒把我當一回事，我不必說話。只有董娘與老董慈悲微笑，溫暖附和著她。我吃完飯，按平日習慣，把自己的碗拿到後頭廚房，打算洗碗。董娘見狀，要我放著就好，待會家裡的「阿姨」會收。那位女士雙頰泛紅，早已酡醉，眼神迷離，哼一聲，冷笑道：「讓下人收就好啦！唉──你不會用下人。」

「下人？」我好詫異，心裡睜大眼睛，竟然親耳聽見這種話。我想她醉了。我環顧同桌的人，每個人都氣定神閒享受著阿姨的桌邊服務，連仁波切也是。只有我不習慣被人伺候的生活。

生活真的是比較出來的。我的生活沒有不好，但與他們的生活相比，就顯出我舉止不夠舒坦、「窮酸樣」。不過我還是比較喜歡我的生活，自己打理自己的生活。

深山的守歲，沒有電視、沒有滑手機，我們齊聚在老董家掛滿唐卡布畫的佛堂，仁波切坐在黃色榻床上，為我們加持祈福。他喃喃嗡嗡唱頌經文，雙手同時變化繁複的手印，一下子蝴蝶飛、一下子蓮花指轉圈圈，一會兒手指結纏一起，目不暇給。最後我們一個一個上前接受灌頂祝福，排在我前面的女士，披上白色哈達，挑著眉毛，嚷嚷說：「上師要幫我，我要拿到一大筆贍養費！」

最後輪到我，接受祝福，我從口袋摸出一個紅包，捧在手中遞給上師，嘴說著：「供養師父。」仁波切輕輕皺眉，隨即用英文說：「不用了，謝謝。」旁邊女士忍不住駭聲大笑。幸好董娘前來解圍，免除我的尷尬。

從小我家也信佛，春節去佛寺，長輩都會準備一個小紅包供養師父。我秉持這樣的禮數來到這裡，情況卻完全不同，換來拒絕與嘲笑。董娘輕聲在我耳邊說：「師父來這裡，我們都供養好了。紅包你收著。」輕輕撫了一下我的背，千言萬語的安慰盡在不言中。我心裡難免落寞。

雖然前一晚有點小傷心，但隔天清晨鬧鐘一響，我還是迫不及待起床，興致勃勃準備去靈樹那裡感受磁場能量。

不過一踏出大門，我就凍得牙齒打顫，清晨高山的體感溫度之低，又加上寒冬，根本是在冷凍庫裡洗冷泉。但都特別為此而來了，不能放棄吧？我咬牙闖出門，卻在階梯打滑，原來石階早已結一層薄薄的冰霽，整個人翻車在地，痛到內傷。忍痛爬起來，不死心，脫鞋，赤腳踩上草地。尖銳的疼痛瞬時穿腦，像踩在滿地的碎玻璃，原來藏在草地的露水已凝結成稜角的冰粒，鋒利無比。我勉強走了兩步，就決定放棄。

站在房間窗口，乳白的世界，遒勁的蒼樹，若隱若現，藏身光霧裡。我好懊惱跑進這深山別墅，有錢人想的都不是我想的，有錢人的生活習慣也不是我隨意自在可以融入的。我幹嘛來蹭有錢人啦？想跑都跑不了。

即便被寵，也不一定適合上流的生活。過年，果然還是舒服待在家就好。