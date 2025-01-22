許喻理／請求編輯再等等

對一個曾出過兩本書，以寫稿見長的前文字工作者，寫五百字短文容易嗎？大概是小菜一碟吧！那次收到邀稿時我還冷笑：「是在羞辱我的文采嗎？」沒想到距離截稿已過十日，我還對著空白的檔案唉聲嘆氣。拖稿的這段期間，我在與寫作無關的正職崗位完成一個年度企畫案，草擬節目腳本，那都是遠超過五百的文字量。這沒道理。

遲遲無法下筆的我，寫好一封電郵想請編輯把我的版位抽掉，但多次在按下寄送之前退卻（甚至有一次已經寄出，又使用三十秒內能收回信件的外掛程式追回），最終只寄出請編輯再寬限我一周的請求。編輯表示沒問題，還附上一個OK符號。這麼輕易就答應了，沒有催促也沒有責怪，反而讓我更煩惱，她是否期待多等一周，收到的文章會加倍精采？還是根本一開始就不抱期待？

糾結到寬限的最後一天，我將這陣子向友人抱怨沒靈感的Line對話紀錄逐條複製貼上，潤飾成文。唉，如果對方知道自己讀的文字竟是這樣產生，從今以後就不會再邀我寫稿了吧。優秀的作家準時交稿，可惡的作家搞消失，有骨氣的作家會直接告訴編輯自己不寫了，最懦弱的作家才寫信請求編輯再等等。到頭來我真正想下定決心，卻始終逃避的也不是寫五百字短文，而是承認自己已不復過去倚馬可待的文筆。