魯人／老男生，動起來

說來簡單，做來頗不容易

年逾七旬，最近起心動念報名瑜伽班。第一次上課時，老師就說：「過去也曾有位七十多歲的男士前來上課，只是上了一期就不來了。」言下之意，似是推測我也待不久。不過，我仍堅定地坐下來跟大夥兒一塊練習，期盼經過一番努力後能跟上進度。

四處張望，發現這班約有十來位成員，我不但是唯一的男士，更是僅有的白髮老者，其他皆為貌似上班族的年輕女士。上課期間同學不會交談互動，只是隨著老師的口令與示範伸展身體，一節課下來倒也覺得時間過得頗快。

沒意外的，第一次上課我就被最基礎的「金剛坐姿」（類似正坐）打敗了。聽老師解釋，做這個動作不僅要雙膝併攏跪坐，腳背還要緊緊地貼在地面上，臀部微微向後貼坐於腳跟，腰身保持挺直向上延展，既不能駝背也不能彎腰，目視前方，並正常呼吸。

說起來簡單，對我而言卻頗不容易。當我模仿其他同學慢慢跪坐下去，剎那就因大腿緊繃疼痛難以繼續，只好趕緊起身伸展、拍打雙腿。

無法完成這項基本動作，心情當然大受影響。還好老師一直鼓勵新手不要在意，儘量專注於自己身上，慢慢會取得進步。

課後打聽了一下，方知即便這是「基礎班」，有些同學也早已跟著老師連續上課兩年以上，難怪他們不但姿勢標準，還能熟練地執行各項指令，動作連貫，行雲流水。

有感進步，野心大了起來

我初學瑜伽，現階段最難做到的，金剛坐姿之外，當屬「金雞獨立」，也就是被稱「大樹式」的單腳站立。這個動作應腳底向下踩穩，腰背挺直向上，別的同學皆能傲然屹立，唯獨我東倒西歪，連五秒鐘也撐不住。

老師很客氣地解釋，無法單腿站立代表身體的平衡感不好，回去多扶著椅子練習，久之即能迎頭趕上。老師也提及，「大樹式」為瑜伽基礎動作，後續還會增加其他變化。

聽完老師的一席話，我不敢怠慢，此後沒事就在客廳勤加操練。一開始當然教人喪氣，一提腳就左搖右晃。不過，慢慢地，五秒、十秒，逐漸延長到三十、四十秒，終於偶爾可以跨過一分鐘的門檻，沒有搖晃擺動。目前時間最長的一次，居然達到了一百三十秒左右，當下心情頗為激動，之後練習起來也更為勤快了。

進一步上網查閱，才知「大樹式」的好處真不少，可以加強大腿與小腿的肌力，也可以舒緩坐骨神經痛（正是我先前被復健科醫師警告的部位），更能鍛鍊核心力量與身體的平衡協調，倘若經常練習，對「延年益壽防失智」相當有幫助。

如今已在瑜伽班度過三期，不但腰骨較前柔軟許多，自覺腿部肌力也進步不少，搭乘捷運或公車能一路站著，無須搶坐博愛座，這些都要感謝老師。

有些進展後，野心也跟著大了起來，我開始期盼有朝一日能練成瑜伽的「倒立」。聽說這是「瑜伽極限」，看了許多網路影片讓我既欣羨又有點膽怯──就將它當成遠程目標，且先放在心底吧。

有感於我的瑜伽課都沒有同齡男士，也趁此呼籲一下，老男生何不一起來動動腿、拉拉腰，其樂無窮啊。