洪惠風／年長者的選擇

走進病房，前一天放支架的病人站在窗邊，一動不動地看著窗外。

「還好嗎？狀況如何？」我打招呼，他沒有回頭。

「風景跟昨天不一樣了。」病人沒有正面回答問題，我有點擔心，昨天通的是供應手及腦部血流的鎖骨下動脈，該不會是腦部受到傷害了吧？又過了一下他才回過神，從自己的世界走了出來，「站得比較好，也不暈了。」

是改善，不是合併症，我高興了起來，比著外面的景物，「風景有較媠（suí）？」

他笑笑地沒有回答，我指著坐在旁邊照顧他的兒子，「他有較緣投（iân-tâu）嗎？」

他回頭看了滿頭白髮的兒子一眼，「唉，伊老啊。」

我有點好笑，你都快九十了，那可是你兒子耶。

走出病房，盡責的專科護理師國媛邊走邊說：「他兩個兒子都很孝順，感情也非常好，講話很客氣。」

我嘆了口氣，跟前幾天在做心導管前跟病人大吵的家屬相比，這位病人真是有福報。

全身的血管，現今心導管的技術幾乎都能打通，但不同血管不同時機，術後的感覺往往不太一樣：如果是急性心臟病，打通的那一瞬間感覺就好了，有人就急著要出院；慢性冠心症的病人則多半需要回家，才知道症狀是否改善；周邊血管疾病的病人有時還沒離開手術台，就回報腳不冰、不痛、暖活起來了；供應腦部血流的血管打通時，又有不同的感覺。

腦部血流的供應很有趣，像是家庭的財務狀況，前面的頸動脈一邊是爸爸的收入，一邊是媽媽的薪水，後面兩條椎動脈像是小夫妻，小夫妻的錢先合在一起（基底動脈），再跟父母的薪水（前面兩條頸動脈），分別匯到公家大水庫（威利斯環），這個大水庫的錢再供應整個腦部使用。

鎖骨下動脈就像是娘家，原本應該要供應手跟椎動脈的血液，但當源頭阻塞時，無法供應原本去腦部跟手的血流，反過來手的血液反而會從腦部來，椎動脈血流方向逆轉……簡單說，就是娘家不但無法幫忙大水庫，反而要靠大水庫來供應娘家。

當鎖骨下動脈打通時，就像是改善了娘家的經濟狀況，從此娘家不但不需要從大金庫中拿錢，反而可以提供大金庫經費，有的病人就有不同的感覺。

通頸動脈或是鎖骨下動脈後，腦部的血流會增加，有人跟我說眼睛亮了，有人跟我說不再腦霧了，也有人跟我說感覺自己變聰明了；但這些不是沒有代價，通頸動脈的危險性大約是通心臟血管的五、六倍。

這位耳聰目明、行動自如的病人看起來只有七十幾歲，但實際年齡卻已經快九十了，在這個年紀，危險一點的手術通常是不會做的；但這位病人由神經科轉來，生理年齡又與實際年齡有很大的差距，在跟病人與家屬再三溝通後，決定還是放置支架。

兒子帶他回診時，報告了他出院後的狀況：「差很多，已經到處開始約行程了。」病人也補充：「看東西都亮了，本來會昏的也不昏了。」

我高興地看著病人，能讓他找回生活真是太好了。但也開始思考，對年長者而言，手術危險與壽命長短似乎已經不再那麼重要？好像症狀與生活的改善才是治療的重心？

年齡相異，策略不會相同；健康的差異，也會產生不同的想法；人生觀不同，走上個別的路途。

我認為這中間沒有對錯，只有選擇。