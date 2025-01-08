丁名慶／路過耳朵的閱讀，也許能去到不一樣的地方

不論您是否留意出版圈課題，必定早已不陌生，網路時代降臨以來，比起「看」書，人們花更多時間精神在看其他東西。而開始逐漸受到注意的有聲書或Podcast這些以聲音、話語作為媒介的知識、資訊的承載形式，似乎就像努力找出路的證明。

藉由聆聽來讀書，在今日確實幫助人們在運用時間或空間上獲得更多選擇組合。不妨還可想像，當聽覺暫時接管視覺，就算在黑暗中，仍可進行知識的探索或故事的冒險，甚至更為刺激。不論聆聽者是喜歡獨處或與人同在，聲音總是更輕易召喚陪伴感與連結感。尤其，如果誦讀者是喜歡的作者本人，就更平添熟悉與親切了。

不過，儘管已有許多科技工具可以提供協助，聲音作品的出版，比起紙本文字作品，仍來得複雜許多。如果希望發揮聲音媒介的優勢與表演特質，就需要有許多周延的設計──這也算是一種擴大規模的「編輯」──起碼就不可能直接拿書照念；而提供給誦讀者或所謂「聲音主播」的腳本，至少就必須先進行內容整理（有些出版者甚至會委聘編劇來執行，包括非虛構敘事），並設定適當的單集或單篇節目長度，系列作品集數，以及分段、過場，乃至更細節的諸如冗贅字辭修潤，節奏，吐字輕重，情緒或情感的詮釋，換氣與停頓的位置，到角色聲線演繹等等，務使讀者能更直覺地清楚接收，不必多費力地「懂」。某種角度來說，聲音作品或許是比文字更寵溺讀者？

因此這個過程便需要更多專業角色加入，各展所長，並建立默契：至少有錄音師，聯繫、協調錄製行程的製作人或執行製作；而視錄製條件，還會配置聲音導演，乃至聲音表演指導，以及音效、音樂設計等。

當然，製作的成本與溝通需求就不免相應大幅增加。此外，紙本書所面對的時代，聲音作品同樣也在面對──那就是整個時代對讀者注意力的各種瘋狂拉扯，因此長篇或系列性作品，同樣承受著多一些風險；而實用性或關注度較高的例如商管理財課程、身心靈諮商、家庭關係等題材，則是面臨較高的競爭壓力，這些情況對於有意跨足的傳統出版者而言，恐怕都難以在短時間內掌握，遑論篤定獲利，也就比較容易退守觀望。

只是，透過聲音來建立與知識的互動，在今天確實是個拓展閱讀體驗開闊可能性的極好選項。僅僅是降低對視覺的依賴，就足以激勵讀者嘗試擾動生活，開創感受的嶄新可能。我以為更具啟發性的，尤其是聲音作品那種流水拂過般的當下專注意識，也像維持著「On Air」，一種類飛行狀態的雙關譬喻；彷彿隨時召喚我們幾乎遺忘的，對傾訴、傾聽的熱望與本能──未必是先被作品吸引──繼而帶領我們到任何地方，展開各種相遇。