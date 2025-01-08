【標本這回事】威達／透明生物標本，讓海洋不再陌生

首次接觸魚類標本是在大學實驗室，上了大學除了系所必修課程外，如果對特定研究領域有興趣，部分同學會到不同老師麾下的實驗室進行額外的研修，不過菜鳥當然還是要先了解實驗室運作模式，才能開展自己的專題。當年學長姊正進行飛魚的生殖生物學研究，我跟著接觸到魚體後，第一件事是從吻部觀察到尾鰭、從背部摸索到腹部，嘴巴跟鰓蓋也要翻翻看。而手上拿的是飛魚，幼稚人自然要舉起來當飛機玩具飛一下。

由於是研究用，需進行正式的形質測量，幫標本量身高體重，甚至是眼睛的大小、魚鰭的長度，還有各類特徵之間的距離等。接著是魚類標本很重要的展鰭──把魚體身上大部分的鰭像窗簾或扇子那樣張開，用標本針戳在魚鰭條或硬棘的根部，確保鰭膜不要破掉和縮回。展鰭對拍照與後續查閱皆很重要，然後才是上福馬林，拍照，打標籤，裝罐，入庫。

從海洋資源研究室到海生館標本室

學長姊畢業後，老師注意到農民曆上的漁業資訊會因縣市不同而有所不同，問我對這個題目有沒有興趣，於是我開始了自己的小專題。那時一有空就借實驗室的車和單眼相機到漁港與魚販們打交道、蒐集魚貨回來，碰上買不起或已經買太多了的，就改用拍照做紀錄。這些魚貨製成標本後收歸實驗室，一來本來就是用實驗室經費購得，二來收藏標本需要空間，光想到搬家會有多可怕就讓我打消收藏念頭。

不過，某天魚販阿嬤送給我一支旗魚的吻尖，開啟了我的個人收藏。一般漁民捕獵到旗魚，會把這確確實實是武器的吻部鋸掉，直接丟回海裡，甚少帶回漁港。看著手中二十公分多的短吻，上頭布滿小刺，背側是台灣東部遠方海面的深藍，腹面則是夏季午後雨雲的灰白。那一刻，我動念將牠帶回家。

自然光下的比目魚標本。照片提供／威達（海琉生態藝術工作室）

研究所畢業後，從無脊椎實驗室轉戰海生館標本室，擔任典藏經理，和有著軟骨魚專長的學妹一起工作。各個實驗室做完研究紀錄後的重要標本，一般會納入博物館的標本室裡，供日後其他研究員查閱，典藏經理就是負責貼標、建檔、上架、換瓶和補充保存液的人，確保標本安穩躺在庫房裡。

由於老師們多半會同時進行多個物種的研究，且不同學校、單位的老師和學生也會互相借閱標本，所以將回到館內一籃籃混雜的標本分門別類放好，不僅是我的工作，也大大滿足了我強迫症的癮，即便我知道牠們都不屬於我。

每當一個人在庫房裡看著泡在保存液的魚標本們，我總會將罐子拿在手上翻轉，想像牠們在海裡的日常，這些魚住在什麼樣的環境中、平常怎麼游泳怎麼停留、吃些什麼、有沒有和朋友或家人住在一起……若翻找到一些古早標籤，則會好奇當初的研究環境是什麼樣子，手中標本怎麼找來的。倘若是一些構造複雜的標本，無法一眼就看出來是哪種魚的類群，或魚鰭很多條、脊椎數很多，也會讚嘆那位老師辛勤的研究，想著他的學生助理好辛苦啊。

海琉工作室一角。照片提供／威達（海琉生態藝術工作室）

成立推廣教育的海琉生態藝術工作室

2015年，國立海洋生物博物館推出了透明生物標本特展，展覽時我還在念書，2017年底撤展時已是其中一分子，那亦是我首次接觸到透明生物標本。

透明標本在製作上比泡福馬林、酒精的標本更為複雜，除了需要福馬林防腐，還需要混和酒精的藍色染劑用於染色軟骨、混和氫氧化鉀的紅色染劑用以染色硬骨，以及可以將肌肉透明化的酵素，並使用「純甘油」作為保存液。一般的福馬林標本製成約一到兩周，酒精標本約三十分鐘到三小時，但透明生物標本以一個月起跳，若為中大型標本，製作時間更會拉長到以年為單位──透明生物標本特展就曾展出一隻製作時長近四年的粗鰭魚。

儘管艱辛卻很值得，因為一般標本在福馬林、異丙醇或酒精的保存下，多半會褪色成米白或棕色系，在展示上顯得較為黯淡。但透明生物標本不同，在燈光下會呈現鮮豔的紅色與藍色，十分吸睛，也讓我和同事深刻感受到將之用於推廣海洋教育的可行性。

透明生物標本DIY的海鰗鰍。照片提供／威達（海琉生態藝術工作室）

2016年，我們成立了海琉生態藝術工作室，販售製作好的透明生物標本與DIY手作禮盒，希望以科學、教育、藝術為中心，吸引更多人一起認識這些住在台灣周遭海域的好朋友。

對海琉來說，魚類標本只是其中一小部分，主要的目的是讓海洋不再陌生，甚至讓人看見魚類以外的生物，更認識甲殼類、無脊椎、浮游生物、藻類等。與其說我們喜歡標本，不如說我們喜歡這個世界，想將從大自然中得到的快樂與他人分享。