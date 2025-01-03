古家榕／下定決心休一天

去年起，下定決心「周休一日」。在此之前，已十多年未固定休假了──由於身兼奇獸飼育師（家庭主婦）暨爬格子跑酷選手（文字工作者），兩份績效難以量化的職業，使我的心永遠焦慮，也永遠拒絕放過自己，總要等到身體罷工了，才勉為其難地「下班」。

直到看見《與時間有約》中的一段話：「人們總期待我們忙得要命和過勞。這儼然已變成是種地位夠高的象徵－－想必是重要人士才會忙碌，就連要承認自己不忙都令人感到難為情。」驀地意識到，原來我並非不願休息，而是不敢面對「正在貶值」的自己。然而，在親近之人心中，我的存在本身已是最有價值的事，又何苦囿於恐懼呢？想到最後，遂鼓起勇氣大赦全家：即日起，正式周休一日。

一言既出，丈夫孩子都很開心。一周裡終於有一天，他們不再面對一個「忙完之後」的妻子和母親，而是能一起睡到自然醒，一起窩在客廳看書、閒聊、追劇。漸漸地，發覺「休息」不代表一事無成，反而有一件事，唯有休息才能做，那就是「恢復」－－恢復關係、恢復身心、恢復對自己的愛，並開始由衷地相信，一個人可以單單因著本身的存在，值得被好好對待。