李志傑／從葡萄到荔枝，一場甜的陰謀

聖海明廣場已是黑壓壓一片人潮，有股龐大的力量在其中醞釀著。氣氛愈來愈高漲，人人皆盼著那一刻的來臨。

剎那間，華麗燈光打亮了群眾，除舊布新的鐘聲響起，短暫的安靜掃過全場。鐘聲每敲響一下，大夥即吞入一顆葡萄。待倒數計時來到尾聲，瞬間歡聲雷動、樂音響起，香檳泡泡中，人們相互親吻、彼此祝福……這是西班牙百年來的跨年傳統，十二顆葡萄將帶來十二個月的好運。

據說跨年吃葡萄的習俗始於1909年，那一年葡萄產量過剩，國王與園主共謀，讓大量滯銷的葡萄有個去處。沒料到這個陰謀竟讓全民為之瘋狂，一直延續至今，更讓吃葡萄成了跨年的代名詞。

八○年代末，我帶孩子去市政廳廣場跨年，理所當然地準備了葡萄。但，未經深思而購買的淺綠葡萄稍嫌大了些，短短數十秒得吃完，除非大口連皮帶子一起吞，否則絕對來不及。這對我都有困難，何況是孩子，五歲的小女兒頭一次吃葡萄，腮幫子滿滿的，急得淚汪汪。

第二年有了經驗，我們先剝好皮、去掉子，一人一盤。那個跨年我們完美跟著鐘聲，吃下了新年新希望。

再來的那年，我們忙得忘了去超市，等想起來，架上只剩幾盤賣相不好、過熟的葡萄。還在抱怨價格漲得離譜，最後一串也給人搶走了。彎到附近中國超市，同樣也沒了。正苦惱時，猛然看見貨架上的台灣荔枝水果罐頭，在燈光照射下閃閃發亮。我想都沒想，伸手拿了兩罐。

雖然內容換了，孩子卻更喜歡這份驚喜。那晚隨著鐘響，我們甜滋滋地享受了來自台灣的祝福。