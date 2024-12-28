以前，我有一個夢──中樂透。但不是為了享受人生、過上貴婦生活，而是以後有家長兇我的時候，我可以拿出強大的氣場，理直氣壯地與對方講道理，然後撂下一句：「老娘……喔……不是，是本人（老師不能說不雅的話）……本人不做了！」瀟灑拂袖而去。

但這只能存在夢境中，每回提醒自己去買張樂透，可經過店門口徘徊一下，又默默將鈔票放回錢包。中獎率這麼低，我還是多存一百元好了，積少成多，聚沙成塔，我要堅定地存退休金，以求提早退休，一分錢也不能浪費。

教書二十八年，我已是奶奶級的老師，這幾年在教育現場遇到一些不可思議的狀況，一開始會驚嚇到跳得老高，現在已經有應對的SOP了：「好的，沒問題，我再調整一下我說話的方式喔。」「要去日本一星期啊，好的，我會幫他先把一星期的功課準備好。」「跟同學鬧彆扭？我會好好聽他說、開導他，請放心。」

能有這樣優良的服務態度，歸功於許多怪現象的磨練。有一年教一年級，開學第三天放學時間請他們排隊，有一個孩子不肯好好排，我請他先到旁邊站一下。隔天，我收到媽媽的千字文，裡面羅列了諸多罪狀，軍事教育、沒有同理心、思想僵化……那讓我差點跳到天花板。

前年和一個家長談孩子在校問題，比我年輕一輪的爸爸說：「老師妳很愛告狀喔！我們可以轉班嗎？」我頭上燃起森林大火，不甘示弱地回：「我們不能轉班，但可以轉校。」這件事讓我重傷一星期。

有一次線上課提醒孩子不要插話，下課電話立刻進來，義憤填膺地指責我教學能力不足，沒有愛心。唉！我自暴自棄地說：「那我改用預錄的方式好了。」灰心了一陣子，真想退休！

調整心態，決定向正能量靠攏，多看那些守規矩的可愛學生。慶幸的是，還有許多溫暖會鼓勵老師的家長，他們皆是和煦的微風，將老師內心的灰燼重新燃成旺盛的希望火焰。

現在，我有一個夢，在不久的將來，老師盡心盡力教學，家長理性與老師溝通，學生乖巧守規，那麼我就可以開心地教到六十五歲囉。