會飛的蘋果／我可能不會怨你

黃昏時分，我帶著愛笑哥沿大海與沙灘交界處，那條淺棕色蜿蜒曲折的線散步。那是太平洋浪花打在北美大陸上擊出的淚痕，無盡地延伸了我腦中多日來的糾結拉扯。我揣著心事，順著那道淚痕走了很遠，沒注意到天色暗了。當四周起了濃霧，我意識到該帶愛笑哥回去，可通往愛笑哥家的小徑被濃霧掩住，我的視線根本探不到。

我頹坐在沙灘上，抬頭望著天，心中酸楚地埋怨：老天爺，你是不是搞錯了？此時此刻，我應該跟他在台灣忙著籌備婚禮的，到底出了什麼錯？怎麼會淪落到異鄉，跟一隻狗坐在霧裡看海？

富媽媽把愛笑哥留給我

我大概是太年輕，以為人生可以一直照著自己計畫走，兩年內在美國讀完研究所，然後回台灣跟男友結婚。沒想到第三者只用了一通越洋電話，就輕巧地打翻了我和他航行多年的愛之船，把曾經的海誓山盟沉入了太平洋最深的海溝裡。

我找了兩份工作。白天是辦公室白領，晚上兼職幫人看家遛狗。工作是我被情傷滅頂之前找到的救命浮木，快窒息時給我一口氣的氧氣瓶。

愛笑哥是條拉布拉多犬，肩寬腿長，穿著金黃色的短毛衣，初見時眼睛和嘴巴都在笑，如春日下午的陽光般溫暖。牠的富媽媽要暫時拋下牠去歐洲度假兩個月。臨走前，富媽媽說：「別客氣，把我家當妳家，把我的愛笑哥當成妳的。」

一個咆哮的浪打來，在我面前被吸入沙灘的漠然裡，瞬間安靜了。我望著身旁的愛笑哥，想起小時候愛哭，被家人戲稱為愛哭妹，而愛笑哥的英文名Isaac，意思便是「愛笑的人」。但愛笑又怎樣？不管笑著還是哭著，不都被心愛的人拋下了？天色更暗了，愛笑哥咬住狗繩站起來，表示牠想回家。我終於崩潰哭了，對愛笑哥說：「怎麼辦？我看不見路！我不知道怎麼回家！」

聽到「回家」兩個字，愛笑哥興奮地轉過身，朝背海的方向奔去。我趕忙拉住狗繩，被愛笑哥牽著走，在濃霧中被拖行一大段路。然後，在臉上的淚痕風乾以前，愛笑哥帶我回到了牠的海景別墅。

與高富帥犬系男友相依

和愛笑哥一起吃完燭光晚餐，我跟牠躺在床上聊天。我摸了摸牠的頭說：「你家好溫暖，我今晚不想回自己租的小套房了。我可以把你媽的話當真，把你當成我的，把你家當我家，在這兒過夜嗎？」

「當然可以啊！」愛笑哥這個「富二代」暖男笑嘻嘻地望著我，我的眼睛聽到牠熱情的回答。愛笑媽說的可能只是客套話，但今晚她的狗兒子要我在這裡陪牠。這個海景別墅附近的五星級旅館，普通客房住一晚價格八百塊美金。而我有整棟別墅可以入住，廚房、客廳、臥房、按摩浴缸，不但全部免費享用，退房時還有「分手費」能拿。

我明白了，老天爺，原來是我搞錯了，沒參透你的用心良苦。現階段你給我安排的體驗不是回台灣跟負心人結婚，而是在美國海邊豪宅，和一個會在我哭泣時陪我看海、迷路時帶我回家的高富帥犬系男友相依為命。

好吧，老天爺，對於這個偏離航道的安排，我甚不滿意，但看在愛笑哥的面子上，可以接受。

對了，老天爺，明天醒來，我大概還會繼續恨著那個在太平洋彼岸，看不見我哭，整天對新人微笑的他。但可能，就不會再怨你了。