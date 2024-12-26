今天是兒子的二十八歲生日，而糗事發生在他出生的第二天。

他是頭胎，陣痛來的時間比預產期慢，經過幾小時折騰，總算母子均安。第一次當爸，沒有一起進產房的勇氣，在休息區等待一陣子後，總算聽到呼喚某某某的家屬。箭步到產房門口，護理師抱著一個皺巴巴的小老頭，確認我是老爸後，說了聲「恭喜，是個男生」，旋即消失在門後。我根本沒時間看清楚孩子的模樣，只記得一頭濃密的頭髮。

高雄的岳父母接到喜訊，搭一早班機北上，我因為在醫院陪睡，就麻煩爸媽接機後一起來探望產婦及新生兒。彼時還不流行「親子同室」，要看寶寶，得在固定時間移駕嬰兒室才看得到。大夥兒先在病房慰問新手媽，再由新手爸領至樓下的嬰兒室。那裡我也是第一次去，幸好指標清楚，沒有迷路。等布簾準時拉開，一票新手爸媽與家屬蜂擁而上，尋找自家寶貝。

我一眼就瞧出左邊第五床是我家帥哥，因為他有一頭烏黑頭髮。五人邊欣賞邊讚美娃兒俊俏，突然，岳母驚呼出聲：「這不是我們家的！」怎麼可能？「她裹的是粉紅色毛巾，是個女生。」原來還有這樣的分別！我細看名牌，上面果然寫著某某某之女。

後來很快找到了我家兒子，長頭髮下的毛巾是藍色的。回到病房後，認錯兒子之事，讓老婆笑到傷口一直痛。

「話題徵文：哎呀，搞錯了」即將結束，新主題為「下定決心做的小事」： （此為主題，非文章標題，標題請自訂；徵稿至2025年3月底） 我們總在反覆斟酌後，拿出決心面對人生種種大事，但會不會有時候一件於他人微不足道的小事，可能更考驗我們的意志力？歡迎來稿分享你的經驗。 文長350-500字內為佳，e-mail信件主旨註明作者、標題及「投稿下定決心做的小事」字樣，全文貼在信件上，並附word（doc）檔，文檔內依序打上標題、作者名、作品全文，稿寄：benfenmonth@udngroup.com.tw