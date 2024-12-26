Chia Jung Li／不尋常的平凡戀曲

溫柔的部長與可愛的部下交往了，這件事只有他們的同事莉莉知道。單親爸爸石春雷，平常煩惱的事情非常多，要扛公司的重大決策，要面對家中稚齡兒子每天吵吵鬧鬧……讓焦慮生活出現一絲曙光的，竟然是個剛進公司的怪怪少年。

以上情境來自台灣漫畫家「每日青菜」的作品《Day Off》，目前出版到第三集，2021年至今售出十國版權。

台灣BL向外輸出的能量

描繪男男戀愛的BL作品隨著時代變遷，如今已從低調的小眾文化拓展為娛樂作品的一塊藍海，熱門作品多來自日本、韓國以及急起直追的泰國，而無論是漫畫、小說或影視劇集，各色帥哥之間的戀愛極為吸睛，從青澀純愛到美好肉體間的情慾交流，都是療癒無數女性消費者的精神糧食。

近年來，在BL漫畫這一塊，台灣不再只是單方面接收進口作品，也醞釀了「向外輸出」的能量。海內外銷售皆交出亮眼成績單的《Day Off》，原本是每日青菜從事設計工作之餘，在網路社群隨手發表的零碎漫畫，描述企畫部帥哥部長石冬雲和可愛員工花小飛的辦公室戀情。這對情侶的日常互動，以低彩度的上色風格和適合手機閱讀的格漫形式連載，篇幅雖短，卻精準直擊讀者最想看的重點，不只吸引大批缺乏糖分的人追隨，也打動了獨立出版社「留守番工作室」的總編輯，進而合作出書。

有了出版社的協助，《Day Off》編織起石部長和花小飛的更多生活，除了讓人湧現「姨母笑」的甜蜜情節，也微微涉及他們因性向和家庭背景而遭遇痛苦困境的過去。而支持兩人戀愛的小飛媽媽、默默關注這對情侶卻不聲張的同事莉莉姊等配角，也造就了溫柔友善的空間，提供讀者舒適的閱讀感受。

《Day Off》第二季上集封面插畫。©每日青菜／留守番工作室

音樂與漫畫間的新火花

《Day Off》第一季在台灣線上漫畫平台CCC追漫台刊出後，獲得廣大迴響，並收到海外版權公司的詢問。挾帶著高人氣，《Day Off》推出第二季，新的故事以石冬雲部長同父異母的哥哥，也是公司副總的石春雷，以及玩樂團的實習生林實為主角。第一季跳過了相識與告白，直接以情侶之姿放閃，第二季的感情線則更加細火慢燉，呈現心動與現實條件的難題糾葛。

平時不苟言笑的石春雷，在總經理指示下，必須於公司尾牙登台唱歌，不得不找上林實幫忙特訓。但年輕人林實的說話風格、思考模式與使用的貼圖，在他看來都有些奇怪難懂，偏偏一起練習唱歌的時光，竟使自己難得放鬆下來。年齡與身分差異頗大的兩人互相吸引，卻因為一個個現實層面的衝突，遲遲沒能進展到下一步，讓讀者在追連載的過程中，頻頻為他們的幸福著急，也反思相戀與陪伴的本質。

在故事後半的高潮，林實在樂團演出時，透過自己寫的歌向石春雷告白，這首〈春天有腳〉不僅符合林實的心境，也是現實中存在的歌曲。在漫畫創作過程中，出版社找到獨立樂團「溫室雜草」，取得授權使用於漫畫中，也開啟了音樂與漫畫間的新火花。

去年底《Day Off》第二季連載完結，隨著法語版權的售出，累積授權金突破百萬，而今年第二季出版後，最新授權出爐的烏克蘭語版本，則成為這部漫畫即將抵達的第十個國家。

如今的每日青菜仍持續在社群平台畫著《Day Off》角色們的小故事，似乎又回到最初這部作品誕生時，她為了「畫自己想看的東西」的出發點。不過，這次有更多的讀者一起啟程，將這部充滿台灣人熟悉的街景與物件，步調輕緩的日常戀曲，帶給世界上更多渴望簡單幸福的人。