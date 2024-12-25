李奕萱／Let’s feast！美食、舞蹈與傳統的一天

認識一個地方最好的方法，莫過於到當地人家過節——每個地方好像都有那麼一個節日，大家會煮整桌菜，與親友共享；台灣有農曆年，歐美有耶誕節，而新墨西哥州的原住民部落則有「Feast day」。

Feast day（聖人瞻禮日）通常是指天主教紀念聖人的宗教活動，不過在新墨西哥州有不一樣的意涵。十六世紀西班牙人來此，強迫原住民改信天主教，試圖抹去原有信仰，好在部分習俗、文化被保存下來，與天主教融合，Feast day就是一例。如今新墨西哥州的Feast day不只是紀念聖人，更是慶祝原住民傳統、文化的祭典；每個部落選定的日期都不同，活動也各有特色，共同點是會穿上傳統服飾、跳舞，並且「feast」（飽餐一頓），據說連外地人都會受邀用餐。

參加Feast day除了需穿著得當、保持安靜，還嚴格禁止手機拍攝、畫圖記錄——因為對部落來說，這是祈福，不是表演。如果在他們跳舞的廣場拿出手機，即便只是看訊息，也會被工作人員沒收。Feast day還有一個特色：「小丑」，他們會到處捉弄人、管理秩序，聽說粗暴一點的還會把違規者丟到河裡。

結束駐村前剛好有一個Feast day，我和幾位同學很想去，但我們沒車也不敢開長途，苦惱許久，牙一咬，花錢找來司機S——沒想到這成為我們最正確的選擇。

S是原住民女性，有個阿姨嫁到我們要去的Jemez Pueblo，所以當天她也會順道探親。她和我們在車上聊著節慶舞蹈、語言保存，不久就抵達環山的部落。一下車，便聽到歌聲、鼓聲、鈴鐺聲，順著聲音走，眼前出現成群舞者，身上抹成靛青、土黃，手拿松枝，頭戴不同圖騰飾品，有些背後還掛著一整張的狐狸皮。他們輪流在廣場繞圈起舞，舞步不複雜，大抵就是前後蹬步、左右搖擺，但會持續很久。

Jemez Pueblo的Feast day規模大，觀光客多，周邊還有許多攤販。可能因為較觀光化，不僅沒看到小丑鬧人，居民似乎也不會隨意邀人進屋吃飯。我們在廣場看了一陣子，就去逛攤販，正準備放棄「被邀請」的奢望時，S竟捎來訊息，她的阿姨邀請我們一起用餐！

阿姨住在廣場邊的土坯建築，屋內陳設充滿「阿嬤家」的味道，堆滿雜物、擺設，不是很整齊，卻很溫馨。他們準備的新墨西哥料理擺滿桌，宛如自助餐吧台：沙拉、綠辣椒燉菜、紅辣椒燉肉、辣肉餡捲餅、自製玉米麵包和餅乾、檸檬奶油乳酪凍……我們進門時，部落警長正在那裡飽餐，閒聊幾句，他擦擦嘴巴，就要趕去下一家、吃下一頓飯。

我們原本有些不安，但在阿姨熱情招呼下，很快就狼吞虎嚥了起來。每道菜都很美味，鮮甜又刺激的辣椒、濃郁的肉餡、清爽的甜品，阿姨和她女兒忙進忙出，讓人想起過去台灣圍爐，家族女性也總是忙到大家都吃飽，才會坐下來休息（幸好近年性別角色鬆動，大家漸漸能一起坐下吃飯）。

幫忙洗了碗盤，阿姨把我們推到後院「海景第一排」，近距離觀賞舞蹈，離開前，還往我們手裡塞了一堆糕餅麵包。帶著滿滿溫暖上路，不禁覺得這種節日好神奇，平常再尖銳的人，似乎都能變柔軟、可愛些——雖然有點陳腔濫調，但還是會想，如果節日的慷慨能延續到日常，或許社會的紛爭真的會少一點吧！