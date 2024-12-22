梁綉怡／小狗室友的安慰

起初只是從手機螢幕看見，驚訝竟有如此安靜的小狗。被主人抱在懷中，雙腳因離地而僵直懸空，面目有些憨厚呆萌。舉手，揮手，說嗨，微微彎曲的前肢被主人操弄著，氣氛歡快，牠仍一臉矇。

小狗也許無法理解視訊的意義，實際見面那天，牠朝我吠叫，邊被制止，邊好奇地嗅聞我伸出的手掌。丸的鼻子濕潤，很快，我意識到牠正小面積、試探般地舔拭我的皮膚。一如牠主人所言，丸顯然無法顧家。甚至毋須食物的引誘，牠已搖起尾巴，再發狂地原地旋圈，追逐自己，驟然停止後，一陣響亮水聲，白色瓷磚地上遂集聚一攤色澤極黃的尿液。

我面露惶恐，小狗主人，亦即將與我同住一戶的室友，解釋這是因為丸太興奮了。隨後，牠趁房門未關妥，在我的房間地板留下糞便。這也是一種示好嗎？其實我不確定。但丸確實是溫馴的，比對眾多描述柴犬的形容，更有感於牠的乖巧。入住第一周，我出房門牠便叫，因為長得可愛，所以像威嚇，也像撒嬌。幾次還伴隨熱情的衝刺，搭上前腳，爪子施力，讓我的大腿前側痛痛的，卻很難怪罪牠。

不曾與寵物同住，我抓不準反應，暗自慶幸這份激動很快消退，我們取得同處一個空間的舒適距離。牠不冒然向前，我愈發擅長陪玩。無論我懷有怎樣的心緒，是否被生活弄得灰頭土臉，靠近丸，牠就搖尾，靜靜相望，或咬來玩不膩的矽膠球，在反覆的拋接過程裡提醒人類：要專注眼前。如今，在室友主人買房，丸搬走之後，我便無法輕易獲得這種無聲真摯的陪伴。

半年來，只約定過一次休假日，探望朋友新居。那裡的空氣不如舊家潮濕，久不見丸，牠仍記得人的氣味，毫無敵意，毛尾巴搧出風，接受重複的叫喚與撫觸，低頭玩弄藏食玩具，尤其著迷烘乾的牛肉塊。人類如常慵懶坐臥，看串流影劇，交流近況，吸收面前超過食量的餐點飲品。我陷在昔日熟悉的同一張沙發椅裡，空間慢慢安靜，逐漸收穫睡意。

真正睡著以前，我瞥見丸的黑色背影，小小的飛機耳依然可愛。牠端正地趴在腳邊，同樣昏昏欲睡。那個瞬間，好像一切從來沒有改變。