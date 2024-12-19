四眼田雞／二不是勝利，三也不是OK

我真的真的很養生，奉行地中海飲食、每周規律運動、晚上十點就寢且擁有良好的睡眠品質。由於我是家中兩老的主要照顧者，我的身體健康是父母的依靠，而父母加起來的「六高」讓我很早就忌糖忌肥肉，深怕遺傳了他們的體質，變成「九高」，體檢的數字也讓我年年安心。

然而，那天晨起讀報，驀地覺得紙上鉛字有些奇怪，說不上來哪裡怪，就是看起來不舒服。左眼閉上右眼看，正常，右眼閉上左眼看，不得了，左眼右上方黑了一塊！

計程車一坐、大醫院散瞳一看，醫生說「視網膜剝離了」。蛤？眼睛有玻璃？我在診間鬧了個大笑話，護理師笑開了。緊急送進開刀房，局部麻醉將氣體打進眼球內，將視網膜貼回。醫生說這個手術成功率八成，囑咐睡覺的姿勢、日常不可低頭、不可提重物、避免跌倒碰撞頭部，還有避免便祕……因為上廁所太用力，視網膜可能再度剝離。

住院觀察幾天，視網膜乖乖貼合著，我戴著鐵眼罩回家休養，等著第十天的回診。

妹妹開車載我回診，口罩掛好我們進了醫院，燈號跳到我的號碼，妹妹在椅子上滑手機，我進診間。出診間我對妹妹比出二的手勢，她從椅子上站起來迎向我，口罩後的聲音很雀躍：「姊，太棒了！」我出拳輕捶她的左肩，「視網膜又剝離了，我要開第二次刀，妳還說太棒了。」妹妹一臉不可置信，「妳不是比V成功嗎？」「不是，是二好嗎！」

第二次開完刀，除了吃飯上廁所洗澡，整天趴在床上，讓視網膜乖乖復位。出院後，端賴媽媽伺候三餐，除了吃就是趴，趴到懷疑人生。

口罩戴上，還是妹妹陪我回診，我進診間她在門外靜候佳音。踏出診間，對她比了三的手勢，口罩後又傳來欣喜雀躍的聲音：「姊，太棒了！」我又出拳輕捶她，「視網膜三度剝離要開第三次刀，妳又說太棒了。」我的聲音已經傳出哭腔。「妳不是比OK嗎？」「不是，是三，還OK呢，是KO啦。」