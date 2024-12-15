昆蟲追兇：沙漠溺斃之謎

在多數案件中，昆蟲證據只能解開部分的謎團，通常是釐清死後經過時間。但有時候，昆蟲學家收集的證據有助於解釋死者喪命時的狀況，例如以下來自大峽谷國家公園的案件。

調查人員寄來昆蟲及其他節肢動物樣本

1992年8月26日，登山客在一片懸崖底部發現一男一女的屍體，陳屍地點距離大峽谷北緣的托恩托步道約0.5至0.75哩處。兩具屍體相距一百呎左右，女子的腿上綁著簡陋的夾板，可見死前出了一點意外。晚間六點半左右，直升機將屍體運送到亞利桑那州的可可尼諾郡法醫辦公室。屍體存放在華氏32度（攝氏零度）的冰櫃裡。法醫在1992年8月27日下午進行解剖，驗屍結果顯示兩人皆為溺斃，儘管屍體是在一片乾燥的沙漠區發現的。兩人生前最後被人看到，是在1992年8月18日上午十一點半左右。由於案發地點是國家公園，聯邦調查局和當地調查局很快就派人調查此案。

美國空軍特別調查處的區域鑑識顧問聯絡我，請我協助推算死亡時間。幸好，負責本案的特別調查員不僅明白法醫昆蟲學的潛力，也受過一些昆蟲樣本採集和運送的訓練。我在電話中給了一些更詳細的指示，對方寄了十二份屍體各處昆蟲及其他節肢動物的樣本給我。特別調查員聽從我的建議，在我們談話次日，亦即8月28日，他回到陳屍現場採集土壤樣本，並在8月31日寄來給我。

樣本在9月1日經由快捷郵件送到我的實驗室。遞送過程中，包裹在校園郵件處理系統、學院辦公室或系辦公室待的時間都很短。雖然所有樣本都包得好好的，但仍舊散發一股濃烈的氣味，各辦公室都不想將包裹留得太久。我把土壤樣本倒進柏氏漏斗，放置四十八小時，讓所有節肢動物從土壤鑽出來，掉到底下的防腐液中。接著，我就將注意力放在昆蟲樣本上。

在調查人員寄來的標本和活體樣本中，我發現了四種蒼蠅，其中三種是腐屍上常見的麗蠅。我從深褐色到黑色的氣孔辨認出次生螺旋蠅的蛆蟲，將牠們飼育至成蠅後也確認了我的鑑定。蛆蟲當中也有紅顏金蠅的樣本，這是夏威夷很常見的麗蠅種類，但牠們最近入侵了美國本土。第三種是伏蠅，我從養大的成蠅鑑定牠們的種類。最後一種屬於麻蠅科，我只知其「科」、不知其「種」，因為這些蛆蟲沒能發育至成蠅的階段。說來不幸，麻蠅常是如此，尤其如果牠們在化蛹前曾暴露在低溫之下。對麻蠅的蛆蟲來說，在華氏32度的溫度下過夜是很冷的。連同這些蛆蟲，樣本中也有大隱翅蟲的成蟲。這種甲蟲獵食死屍上的蠅蛆，通常在腐化初期就會抵達屍體，牠們對屍體沒興趣，只吃那些在屍體上取食的蠅蛆和其他昆蟲。

這些問題的答案就藏在氣象資料中

透過解剖顯微鏡檢查土壤樣本，我找出可能在過濾前就已死亡或沒通過漏斗落下的昆蟲。另外又鑑定出三種麗蠅的蛆，也鑑定出大隱翅蟲，並從來自女子陳屍處的樣本中發現一種較小的隱翅蟲，乃至於腐化初期常見的幾種蟎蟲。徒手篩檢過後，我採集到麗蠅的蛹，並將牠們飼育至成蠅階段，這些蛹的種類是次生螺旋蠅。

連同昆蟲樣本，我也收到來自現場鄰近區域的氣象資料，來源包括大峽谷北緣和南緣的氣象站、峽谷底部的氣象站，以及幻影莊園林務站。我希望能在陳屍現場放幾天的溫濕計，以判定現場和氣象站之間的氣溫是否有任何差異，但那裡地處偏遠，路途艱險，直升機駕駛也不願意靠近放置儀器。來自幻影莊園林務站的資料證明是最有用的，那裡的海拔高度和方位類似陳屍現場。以我拿到的氣象資料，依據溫度差異做出調整後，我推算死亡時間大約是在屍體放進冰櫃前一百二十個小時。本案中最成熟的蛆蟲是次生螺旋蠅的三齡蟲，一百二十個小時是牠們發育到採樣時的階段所需的時間。據此推算，這對男女是在8月21日晚間喪命的。

但這兩人是怎麼死的呢？在沙漠環境中，溺斃可不是常見的死亡原因。他們是在別處溺斃，而後屍體被運到這個偏遠地點的嗎？這似乎不太可能。屍體為什麼相距一百呎？他們死後被移動過嗎？這些問題的答案藏在氣象資料之中。8月21日晚間，大峽谷與現場有一點距離的某一區發生強降雨，但雨勢大到足以造成其他區域山洪爆發。

兩人生前最後被人看到是在8月18日，照情況來看，他們偏離了穿過峽谷的步道。女子不慎摔落，腿部受傷。她的同伴爬下去救她，做了那個簡陋的夾板。或許是因為她受傷了，或許是因為天快黑了，21日晚上，他們就在峽谷底部度過。當夜裡山洪席捲峽谷，兩人雙雙溺斃，屍體被帶到下游，最後落在一道懸崖底部的岩石上，彼此相距一百呎。暴洪很快消退，水分蒸發，不留半點淹水的痕跡。白天氣溫升至華氏81度至100度，他們的衣服很快就乾了，昆蟲立刻開始抵達屍體。就這樣，他們在沙漠溺斃，屍體五天後被發現。

●摘自麥田出版《犯罪手法系列3－－法醫昆蟲學》