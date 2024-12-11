小令／想喝什麼茶？談盲買與忙買

買茶如果不試喝，就是盲買。不懂茶又想買茶，一定要找懂茶的朋友一起陪同。不是人多壯聲勢就好，懂茶的才能幫你問對問題，才能幫你擋下店家的迷湯。不懂茶，但老闆給試喝，喝到最後，不買也划算嗎？不划算。因為你依舊不知道老闆到底給你喝了什麼，喝多了不會比較懂，結論：還是不懂（音樂請下）。

茶葉即課本

剛學茶的時候，不知道為什麼只想喝老茶，也許覺得老茶珍貴，喝茶的同時，常升起一股感恩涕淚、法喜充滿的洗滌之感，頗有淨化身心之效。但那時還不懂茶，客觀回想，應是心理作用多於生理作用。

深層的情緒需要宣洩的出口，居然花錢仰賴外物，且懂茶之後，發現買到的其實是假的老茶，不住大驚失色：居然還花錯錢！

買茶買錯時，會互相安慰說就當作「繳學費」，在驚駭與憤怒的複雜情緒消散過後，也會冷靜平復，把假的老茶留下來當樣本（茶葉即課本）。

「假的」一詞令人敏感，但當初買這支茶的故事，是我們三個剛學茶的新手，為了尋找老茶，終於問到一間店有賣，再追問能否試喝，店家看似為難，收走原本給我們聞跟看的茶樣，半推半就說只能試喝三泡，我們歡天喜地試完三泡，就買了。說真的，如果不懂老茶，依舊是一種亡目（盲盲的感覺），試或不試，我們都還是會咬緊牙根，合資買下去。

一般來說，老茶最為人所知的香氣，在現代的製茶工藝下，都能夠仿擬成真。畢竟老茶量少，喝茶的需求過多，供不應求，喝一泡就少一泡。市面上出現模仿老茶香氣滋味的（假老）茶，也是在服務喝茶的饕客需求。

偏偏真假之間的價差太大，充滿驚人的利潤空間，導致賣家若說這是老茶，可能沒有一併告知買家括號內的隱藏資訊。

老茶一方面貴在量少，一方面貴在時間，二十多歲的我妄想要喝懂三四十年的老茶，我的內心再怎麼裝老，也不會真的懂。就算現在三十多歲的我，要去喝懂我出生前的年分的老茶（譬如1980），我還是只能獃站在歷史的洪流面前，嚅囁地說：不好意思，我還小我還小。

喜歡最重要

不再追求老茶後，我因為不同的機緣而陸續喜歡過東方美人、鐵觀音、高山茶等，現在日常則習慣喝包種茶或白茶。偶爾要配甜點或飯後解膩的話，會選擇紅茶或普洱。最近一次跟朋友去買茶，是因為朋友「好奇」，所以一起前往茶莊。老闆很客氣，問我們想喝什麼茶，都可以試喝。結果朋友每支茶都好奇，從頭喝到尾，幾乎整間店喝遍。

朋友最後喝到「茶醉」。有人會認知「茶醉」是低血糖，譬如喝餓或喝到手抖頭痛，或心悸不適。造成茶醉的原因很多，但為了試茶，身體短時間中接觸到的茶品紛雜，就算依照發酵度或焙火度，從清香類喝到濃郁類，都不是一般人在幾小時內，會把這麼多茶湯放進身體裡的正常行為。

我在茶館工作時，若遇上需要大量試茶，只會在口腔內感覺一下後吐掉，並多喝溫水，補充水分。

當下我不知情，事後才知道朋友喝到某一支茶時，已經不太行，但後面的幾支茶還是一直跟著試喝，趕緊帶去吃點熱食休息一下，才稍微恢復。我只能勸說不是喝到就賺，平常有無喝茶習慣的人，在茶桌上的身體反應也會不一樣。千萬不要逞強或勉強，又不是在拚酒（喝乾了還要秀杯底空）。後來說好，之後想再買茶試茶，一定要記得帶溫水與一點小零食備用，隨時補血糖（回血）；且挑選店內三支最想試喝的就好，建議每支茶只要試三泡就很夠了。

買茶需試茶，但不是「不瘋買不成活」，更不是「以身試毒」，務必隨時傾聽身體的回應與直覺的感受，畢竟買了茶要自己喝或送人，都是一份心意；既然不是「亡目」地「盲買」，當然也不要浪費心意地「忙買」，買到自己真心喜歡喝的才最重要。