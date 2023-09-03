劉永健／偏鄉服務趣事多

從步入教職以來，很長的時間都在偏鄉服務，其中有許多令人心酸的故事，但快樂的事情也不少，每當看到孩子天真的笑顏，就會覺得遙遠的上班路途不算什麼了。

在偏鄉擔任老師，除了教學工作以外，還要處理許多來自學生與老師無厘頭的問題，只能當作教學相長。在某一所小學服務的時候，暑假前夕，發現學生個個都愁眉苦臉，詳細問了才知道，這些小朋友寒暑假都要幫忙下田，那可比坐在教室裡辛苦多了。後來便儘量爭取寒暑假的營隊，一方面讓小朋友能來學校上課，另一方面不會到了開學的時候，發現他們已經忘光教過的內容。

之後到了另外一所學校，四周樹木環繞，綠意盎然，美則美矣，可一到了夏天就要面對各種蛇類與蜜蜂。一些沒有毒的蛇類通常體積龐大，看了會嚇一跳，而有毒的更可怕，趕緊通知消防隊或農業局來幫忙。其中最可怕的，是在教室內發現蛇的蛻皮，卻遍尋不著本尊。

疫情期間，全國改線上教學，這時候才是對我們偏鄉老師的考驗，不但自己要熟悉軟體使用，還要遠端協助學生上線，甚至委婉地跟家長說明家裡的硬體最好要升級。到了真正線上教學的時候，常發生學生關掉鏡頭，主任跟校長親自去學生家裡拜訪，發現他竟然在院子裡玩耍，屋內的喇叭傳來老師陣陣的上課聲。只好再次跟小朋友鬥法，用各種獎勵品鼓勵學生持續學習，多看書少滑手機。

不過，也有令人振奮的消息，當年那位依親的小女生，後來進了中學，參加全中運得了獎牌；那個圍著營隊大哥哥手中攝影機發問的小男生，現在成了紀錄片導演；英語單字總是背不熟的學生，現在是體育老師……皆在各自的領域逐漸發光。偶爾得知他們的消息，是在疲憊的職場上最大的安慰。儘管班級人數不多，但也因為這樣，我們會和小朋友與家長很熟，大家就像是家人一樣，也許這是在都市服務所無法體會的快樂吧。