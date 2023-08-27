儀子／路邊攤很不一樣

路邊攤大概是世界最共通、最親民的商業活動。

瑞士的冬天，冷到牙齒打顫，而食物大部分是冷食，可能是亞洲人最難適應的一環，偶爾遇到咖啡餐車好像遇到救星似的。餐車通常不只賣咖啡，還賣湯，在冷颼颼的天氣實在很吸引人。儘管從湯的名稱看不出是什麼樣的內容，我仍毫不遲疑點了一碗濃湯，店家用大咖啡杯盛著，看著熱騰騰的湯簡直想流淚，迫不及待嘗一口，腦中閃過的第一個念頭是：瑞士人腎臟一定很好，這湯好鹹！

荷蘭是全世界平均身高最高的國家，可沒想到連路邊攤的高度也高人一等。以我一百五十五公分略顯矮小的身材，要在荷蘭買路邊攤真有難度。點餐不成問題，當老闆要遞送出來時，眼睛顧著他的煎台，手用著一貫的高度往前給餐車前的客戶，客戶我的腳可已經踮到像是跳芭蕾舞，卻仍搆不到。後方排隊的長人們笑成一團，喚醒店家抬起視線，發現我的窘境。最終，老闆將身體越過煎台，將煎餅更往下放，才解決這場危機。

法國果真是一個浪漫的國度。午後的陽光暖暖，總讓人們在路過咖啡餐車時停下腳步，品嘗一杯現沖咖啡，即使很短暫也能感受到些許的Chill。要是剛好旁邊有街頭藝人拉小提琴、吹薩克斯風，端著咖啡的人們會在街頭翩翩起舞，不只Chill還有著浪漫氣息。

在美國，最常遇到的是大亨堡的餐車。遇上Black Friday，在Outlet不僅要擠入名品店有困難，想進到Food court更是需要橄欖球員的技巧。我站在擠滿人的Food Court前，灰心地想：我這輩子大概擠不進去了。幸好外面有大亨堡餐車，雖然排滿人但前進速度很快，排著隊看著遠方寫著USD7.5的價位表，一直躊躇到底要不要買呢？這個價錢在台灣小七可以買四、五個大亨堡啊！當下，身後走過一群學生，不用回頭就知道是台灣留學生，因為其中一個人說：「幹！一個大亨堡要7.5塊。」奇妙的是，在異鄉聽到台灣的髒話竟覺得很乾淨。

在國外住一段時間，讓人異常想念台灣美食，甚至想到哭。而想念的清單絕對不是鼎泰豐、欣葉那樣知名的大餐廳，而是路邊攤，台灣的路邊攤，高度剛剛好、冷熱皆宜、甜鹹任君選擇，銅板價實惠到不太像是真的。雖然沒有浪漫的氣氛，但如果不排拒熱鬧人情味路線，那麼Taiwan路邊攤絕對是首選。