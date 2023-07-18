跨越物種的惻隱之心

《孟子．公孫丑上》有這樣的話：「今人乍見孺子將入於井，皆有怵惕惻隱之心。非所以內交於孺子之父母也，非所以要譽於鄉黨朋友也，非惡其聲而然也。由是觀之，無惻隱之心，非人也……」孟子可能是第一位討論到「惻隱之心」的中國哲學家。從孟子的話我們可以歸納出，他認為：一，惻隱之心出於天性，沒有目的。二，惻隱之心是人所獨具的寶貴特質，沒有它就不配做人，會被有正義感又愛罵人的孟子罵「禽獸」。

「惻隱之心」是什麼？簡單地說，就是看到人家痛苦，自己也感受到類似的痛苦。甚至會為了解除這個痛苦，做出看似對自己沒有好處的行動。別人的「孺子」掉到水裡，自己冒險跳下去救就是一例。英文叫作「empathy」。那麼，孟子對惻隱之心的兩點看法，對還是不對呢？別急著回答，因為針對所謂的「人性」問題，一般人並不擁有足以判斷對錯的知識，硬答的話只能是亂猜。

從上個世紀中開始，科學家就知道惻隱之心並非人類的專利，許多「禽獸」都有。證據來自於自然觀察與動物實驗兩方面。在自然界當中，海豚會把受傷或生病的同伴托上水面好讓牠呼吸，黑猩猩會爬上樹摘水果下來，給爬不動樹的老猩猩吃。養寵物的人可能會有這樣的經驗：狗會知道主人的心情沮喪，主動過來抱抱安慰。實驗室中的發現更是驚人：1950到1960年代間的科學家，訓練老鼠按一個開關，就有食物掉出來，老鼠當然按得很歡。但若是讓這個開關同時發出電流，電擊旁邊的另一隻老鼠，讓這隻得到食物的老鼠看到的話，牠就會大幅減少按開關的頻率，即使這意味著牠的食物會減少。同樣的實驗設計也用來測試猴子，結果更明顯：猴子寧願把自己餓到極致，非不得已就不願意按下那個讓自己得到食物，卻讓同類受苦的開關。

這明確地告訴我們，「苦人所苦，損己利他」是群居動物的正常行為。哲學家與道德家引以為傲，拿來說嘴的獨特「人性」，恰恰是共通的「獸性」。所謂的「無惻隱之心，非人也」，只是因為古人缺乏自然博物的知識，不了解人也不了解「禽獸」，因而造成的一廂情願罷了。

那麼，人的惻隱之心，是否真的是出於天性，與生俱來的呢？這倒可能是事實。不到一歲的嬰兒，看到旁邊的人哭，會跟著哭起來。而一歲以上的幼兒，則會進而走過去，試圖幫助對方。跟其他動物一樣，並不需要學習。這就不由得讓人想到，惻隱之心應該也是動物（至少群居的「高等」動物）大腦的天生迴路。

人性的科學

上個世紀末到本世紀初，研究大腦的方法以及儀器，比方功能性磁振造影技術的大幅進步，讓科學家可以直接觀察動物以及人類在體驗某種感受的當下，大腦不同區域的活性變化，得以針對像惻隱之心這樣的「情操」進行科學研究。其中一類特別重要的實驗，牽涉到「痛」，還有「看到別人痛」。

我們憑自己的經驗知道，看到別人受傷、疼痛時，自己的心會「揪」一下，厲害時甚至必須把視線轉開，「不忍卒睹」。但為什麼呢？痛是痛在別人身上，與我何干？人的身體受到疼痛刺激（比方被針刺）的當下，負責痛感的那部分大腦感覺皮質會活躍起來，那是自然。但除了感覺皮質之外，島葉前方與扣帶迴前方這兩處皮質也會活躍起來。它們掌管的不是痛覺本身，而是隨著痛覺而來的情感反應，像是不快、厭惡、逃避衝動等等。科學家在實驗中發現，人在看到別人受痛時，大腦的感覺皮質並沒有反應，但島葉前方與扣帶迴前方皮質，卻立即會發生跟正在痛的那個人一模一樣的活躍。換句話說，一個人受痛時的情感反應，會像鏡像一樣立即投射在旁觀者的大腦，讓沒有在痛的他也感到痛的難受。這就是活生生可見的「惻隱之腦」。

更進一步的實驗，發現一些妙事：這個大腦的「惻隱反應」是親疏有別的。旁觀者與受痛的那個人關係愈親近，比方有愈近的血緣關係時，這位旁觀者的大腦被誘發的惻隱活動就愈強。給一位足球迷看一段球員在場上受傷的影片，如果受傷的是己方球員，這個反應很明顯，但如果受傷的是敵方球員，就比較抱歉，大腦對敵方球員的惻隱反應要小得多。此外，大腦惻隱反應程度的不同，決定了一個人的行為：那些被別人的痛激發出特別強烈的大腦惻隱反應的人，傾向於做出更多「利他」的行動，甚至會犧牲自己來幫助他人。

為什麼人跟動物天生都有惻隱的大腦？為什麼這個現象只明顯出現在群居生活的動物？凡是牽涉到「為什麼」的大哉問，通常不容易有簡單的科學解答。但根據現有的證據，我們不妨合理地猜測一下：對群居生活、團結力量大的動物來說，惻隱之心是必要的腦功能。因為說到底，群體的生存繁衍、安全保障，才是其中每一個體生存的終極意義。唯有演化出能夠感同身受其他個體的苦痛的大腦迴路，為消除這個苦痛不得不適度犧牲自己幫助同類的物種，才順利地以群居形式走到了現在。那些個體純然自私、毫無惻隱之心的物種，就必須向獨立生活的個體戶路線演化，生命自會找到出路。

惻隱之心的腦科學告訴我們，過去許多強調「人性」的教條與信仰，其實都出於誤會。既然出於誤會，當然不能期望它們解決人類的問題。現代腦科學給了我們全新的機會，能夠開始真正地掌握人性，為我們這個自詡高等的物種創造出更合理的生活。