蔡昇恩／踏上鋼鐵擂台之路：從「我是冠軍」到「我也可以培養冠軍」

小時候，我曾立志要當甲蟲店老闆。然而，隨著年齡增長，接觸的東西愈來愈多，高二時迷上了機器人，就此踏上鋼鐵擂台之路。

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儘管興趣廣泛，國中時期的我卻沒有什麼目標，對升學也沒有想法，以距離為考量就近選擇新北高工，並且因為家人多就讀復興美工，在沒有了解科系的情形下選擇了「製圖科」。入學後，我才發現製圖科與美工科完全不同，機械製圖是要認識機械原理、將其繪製出來的。幸好，這對我來說新鮮有趣，愈學愈投入，只要看到相關活動就去參與。

當時多數活動以競賽為主，而我也認為這是最快學習到那項專業的方式：第一、有時間壓力去推動你做這件事情；第二、競賽的主題會收束你的學習方向；第三、能與同好交流，快速提升自己。在大部分學生仍習慣使用廠商設計的機器人套裝時，我選擇自行設計，由於外觀、功能均跳出多年來的框架，受到很多關注；比如說，即便符合比賽規章，仍遭到其他隊教練檢舉，要求重新檢錄。

那次事件埋下我的創業動機，而當我以選手身分，在國內獲得多場全國冠軍、國際銅牌之際，有一位家長在國手選拔賽上問我：「昇恩，我兒子很崇拜你，你會想要出來開課嗎？我可以協助你找教室和學生。」那位家長是其中一位選手的媽媽，因為常在賽場上遇見，促成我們第一次的交流，後來那位小朋友還跟我要了簽名。

就這樣，我開始有自己的學生，甚至組成自己的戰隊。我發現，那種成就跟當選手的榮譽很不一樣，一個讓人想喜悅大喊：「我是冠軍！」另一個則令我明白：「我也可以培養冠軍！」

從事機器人競技教育，也提供學生競技舞台。照片提供／蔡昇恩

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從選手到機器人教育界，又是另一次學習。記得最初教學碰上小朋友起紛爭，我以舊有思維讓他們互相說「對不起」，沒想到其中一名小朋友覺得很委屈，明明是對方一直搶東西，他才會制止他，為什麼要說對不起？這名小朋友後來改用偏激的方式吸引我的注意，也讓我深刻體認到時代不同了，現在的小朋友因網路提前成熟，過往的模式不能再直接套用，必須花更多心思在「聆聽」上。

分析學生為什麼喜歡自己、願意分享，我發現是因為他們對我有認同，進而願意聽課。於是，當他們闡述問題，比起直接給答案或挑出問題中的問題，我會先問：「你怎麼會想知道這個？」試探對方願不願意說，或以自身經驗引導他們講出內心真實想法。根據經驗，這樣除了能讓孩子愈來愈敢表達，還能使他們變成一個「將疑慮有條理地提出」的人：一位剛加入班級的孩子的機器人壞掉了，他會說：「老師，機器人壞掉了。」而一位和我相處過的孩子則會說：「老師，機器人左腳膝蓋馬達齒輪組故障了，可以跟你拿一組維修嗎？」

觀察到這樣的轉變，讓我萌生一個遠大的目標：想要變成人型機器人教育龍頭，看見每一位學員臉上都掛著大大笑容。這個心願單靠一個人的力量無法達成，所以我尋覓夥伴、建立團隊，尋找各種可能的資源。2023年三月，因著台積電築夢計畫，我辦了一場百人競賽，讓台灣的小朋友有舞台，也讓自己的選手經驗不再只是榮耀自己。接下來，我期待在台灣就有國際機器人賽事，讓世界各地的人不只知道台灣的筆電品牌、腳踏車品牌，還知道我們有一間厲害的人型機器人競技教育公司－－GTA ROBOTICS！

●本文作者為GTA ROBOTICS創辦人。

從事機器人競技教育，也提供學生競技舞台。照片提供／蔡昇恩