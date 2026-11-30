你都寫阿媽，還是「阿嬤 」？

當不同語言的詞句進入華語 語境之後，台灣人會習慣以「空耳」的擬音方式，用發音相近的漢字將其強行表記下來。從「尖尖哇嘎乃」（全然わかんない）、「歐買尬」（Oh my god）、「母湯」（毋通／m̄-thang），甚至「絕命六龜葡萄」（De mí no te burlas）（編按，來自西班牙八點檔的台詞空耳網路迷因，意為「你別想嘲笑我」），跨語際的諧音哏族繁不及備載。這類看似適應多語的反應機制，深深刻進了台灣人的基因裡，成為一種耐人尋味的台灣感性。

把目光聚焦於本土語言。中華民國政府在台灣超過半世紀的國語政策，讓以北京官話為基礎的華語憑著「國語」之名長期占據霸權位置，造成前述這些諧音哏往往圍繞華語漢字的表記方式而生。走過台灣街頭或滑開社群媒體，提醒不要亂丟菸蒂的「婚逃賣卵蛋」、告示這裡不能停車的「嘉美蕩停掐」、表達疑惑的「甘安捏」，這些言文不一致的現象在網路推波助瀾下成為迷因，甚而被新聞媒體報導記錄。

熱門小說

然而，當中的趣味性從何而來？若將這些詞句全數寫為正確的台語 漢字，台灣人還能否理解薰頭莫亂擲、遮袂當停車以及敢按呢的真正意思？

▌讓台語被封印的「華星文」

一種語言能否在現代社會延續生命力，不只和口語的聽說有關，更關乎文字的讀寫。細究這類有「華星文」之稱的錯誤表記方式，其運作邏輯經歷了雙重的轉譯：書寫者將聽到的台語借用發音近似的華語漢字將其表記，閱讀者看到這些漢字後，必須以華語在腦中發出聲音再連結回原本的語意。可以這麼說，「華星文」就是一種服務於華語使用者的咒語，讓台語被迫封印於其中。

這也側面反映了當代台灣社會的現象：許多口語流利的台語使用者，面對台語文字時，突然成了徹頭徹尾的「台語文盲」。自己明明會說台語，為什麼卻看不懂這些台文？答案其實很簡單，因為在長久以來教育體制與語言政策的結構性剝奪之下，我們從未真正學過。

由此來論，「華星文」的意義便值得深究。為什麼要刻意將你好（lí hó）寫成「哩賀」，將當選（tòng-suán）寫成「凍蒜」？在華語使用者眼中，看到「你好」與「當選」往往會直接以華語讀出，透過近乎亂碼的視覺差異，才能強行製造出一種在華語凝視之下的「台語感」。如此作法，也曾讓《紐約時報》等外媒報導台灣選舉文化時，奇異地以「Frozen Garlic」來詮釋背後的民主活力。

台大台語文社在2020年的文章曾強調，當台語面臨傳承危機時，使用「華星文」而非正字等同忽視語言背後不對等的權力關係，將原屬於台語的詞彙拱手讓出。因而，「華星文」非但不會真正增加台語的能見度，反而只會單向擴充華語，進一步壓縮台語的生存空間；它無助台語的世代傳承，更悄悄加深了社會大眾認為「台語沒有文字」的錯誤印象。

「修蛋幾勒」是台語「稍等一下」的諧音。（圖／聯合報系資料照）

▌台語羅馬字的多重宇宙

十九世紀時，英國長老教會的宣教師將發展於廈門的羅馬字系統，逐步融合台灣在地的語音特色，透過1885年創刊的《台灣府城教會報》，奠定了有教會羅馬字（教羅）之稱的「白話字」（Pe̍h-ōe-jī）深厚的讀寫基礎。陳慕真的研究指出：白話字在當時除了作為傳教工具，也與台灣知識分子的現代啟蒙運動緊密結合，成為庶民獲取新知的重要途徑，更累積出版了各領域數量豐富的書籍刊物，至今仍在國內外台語社群中被廣泛使用。

解嚴之後，台灣社會對本土語言也越來越重視，表記台語的拼音和文字也迎來長達十餘年的大小論戰。1991年，台灣語文學會制定的「台灣語言音標方案」（TLPA，簡稱台語音標）正式誕生，從董忠司的紀錄可以看到詳細的發展──當時考量傳統白話字不適合電腦資訊化輸入，遂在此基礎上依據系統性、現實性、普遍性與方便性四個原則進行修訂。這套由本土語言學者定位為音標而非文字的系統，在1998年獲教育部公告採用，與方音符號並列為鄉土語言教學的參考，引發了其他派別的不滿：教羅派認為其過度修改了傳統白話字，通用拼音派則主張應與漢語拼音接軌。

經過無數次的協商與討論，台語音標派、教羅派再次整合，在眾多本土社團及語言學者支持下，「台灣閩南語羅馬字拼音方案」（簡稱台羅，現稱台灣台語羅馬字拼音方案）由教育部在2006年正式公布。雖然後續歷經政治波折，但如今回頭看來，其已在台語書寫教育當中取得重要的地位。

▌從在來字到教育部推薦用字

相較於羅馬字在台灣的多重宇宙，台語漢字可以追溯至十六世紀的歌仔冊。當時民間流傳著「在來字」的書寫傳統，然而這些約定俗成的漢字未經統一規範，常常導致閱讀與檢索的困難。

隨著中華民國政府來台，高壓的國語政策讓本土語言處於失語狀態，直到1970年代才由林宗源等人重新以台語詩點燃火種。1985年，向陽出版戰後第一本全漢字的台語詩集《土地的歌》時，手邊幾乎沒有標準可以依循，如何選字呈現台語，成為最大的考驗。王灝分析這本詩集，歸納出了向陽選字的五種路徑：依聲、遵義、轉字、從俗與溯源。有趣的是，收錄於《土地的歌》的詩作近年再面世時，向陽也順應台語正字的普及而有所微調，如〈阿爹的飯包〉便將「黑黑」修訂為「烏烏」。

雖然發展較早，但台語漢字在1990年以前始終沒有一套廣受認可的標準化系統。有人熱中創造，有人執著考據，加上民間的在來字，呈現出多元卻也紛亂的局面，往往隨處都是論戰。直到2007年，教育部陸續公告「台灣閩南語推薦用字」（現稱台灣台語推薦用字），定案了七百個字詞的書寫標準，並於隔年推出網路版辭典，台語至此終於建立起一套尚稱完整的漢字系統。

當然，這套官方推薦用字也引發不少討論。有人批評部分字形並非民間慣用字，有人則主張應追求「本字」──語言學家楊秀芳便曾強調，台語眼睛的本字寫為「目珠」，而非如今被視為正字的目睭。種種討論，也間接使得漢字與羅馬字交錯使用的「漢羅lām」（漢字羅馬字混用）成為當代台語書寫最主流的形態。

▌當代文學的正字討論

近期台灣文壇討論的焦點之一，是作家林俊頴的《七月爍爁》。這本小說獲得台灣文學金典獎大獎，當中大量穿插的台語詞彙，卻捨棄了現有的正字系統：將轉來（tńg-lâi）寫成「軫來」、規條（kui-tiâu）寫成「舉條」、籠床（lâng-sn̂g）寫成「筤箵」、灶跤（tsàu-kha）寫成「竈下」等。在台語好不容易有正字規範的今天，一位華語文作家刻意另闢的蹊徑獲得官方獎項肯定，這究竟向社會大眾呈現出什麼樣的文學和語言姿態？

作家洪明道認為，若將這些自創漢字替換為傳統在來字或教育部推薦用字，讀者便會發現作品本身並不存在評審所稱的「古雅」或「典雅」現象。他更直言，台灣文學金典獎作為指標性獎項，評審在評選使用台語的作品時，需要具備一定專業才能做出有意義的評論。

成功大學中文系的退休教授施炳華，也撰文〈對金典獎《七月爍爁》的台語書寫與評審的質疑〉，提出痛切的批評。他指出，不了解台語文的讀者會誤以為這種生造詞彙就是「古雅典麗」與「原創性」：「就我這一生都在研究推行台語的人來說，就為台語的主體性與地位奮鬥幾十年的眾多台語人來說，『望文生義』的書寫方式實在無法接受。一種語文的書寫，如果要讀者只能看上下文義用猜的，那是自居小弟──台語叫作『毋成囝』，永遠抬不起頭來。」

此外，台師大台文系教授林芳玫亦評論該書「文字書寫方式有些奇怪」；作家王羅蜜多則回應表示，書中出現的台語字詞實際上仍是鑲嵌在華語語法裡的「台式華語」而非真正的台語，而評審將得獎歸功於作者「高明地」使用台語，無怪乎讓真正深耕台語文的人士發出不平之鳴。

將這些討論與「華星文」的現象並置觀察，會發現兩者有著驚人相似之處：無論是網路鄉民隨手打出的「母湯」，還是菁英作家精心設計的「軫來」，本質都是出自華語文字本位的凝視：認定台語「沒有正字」甚至「沒有文字」，只是一種可被隨意拆解、擬音甚至獵奇式造字的方言素材。

▌正確地書寫母語

值得慶幸的是，在官方與民間的努力下，學習與書寫台語正字的門檻已逐步降低，教育部的「台灣台語語言能力認證考試」與成功大學的「全民台語認證」也確立了明確的準則。如今，我們不僅有各式台語文輸入法、字典應用程式，更有「學台語O̍h Tâi-gí」等社群以影音普及語言知識。在創作領域，呂美親主編的《台語現代小說選》、《台語現代散文選》與《台語現代詩選》也已出版，為當代台語文學建立起厚實的典律。2019年《國家語言發展法》正式公布施行，發展報告更將台灣台語、台灣客語、台灣各原住民族語、馬祖語和台灣手語並列為「國家語言」，明文保障各固有族群語言的傳承、復振與發展。

回到我們每個人日常的書寫選擇。台灣人對外來的「支語」（中國用語）往往抱持高度警惕，然而當我們在網路上不假思索地敲出「母湯」卻不認識毋通時，某種程度就如同只知「充電寶」而不曉得行動電源是什麼，用大一統的漢字隱藏了強勢語言對弱勢語言的侵蝕。對台語來說，解除這道咒語的關鍵在於實踐言文一致：使用正字來書寫。

從公共場館的國家語言告示、大眾運輸的多語站名播報，到歌曲MV的台文使用，當越來越多人願意認識並使用教育部推薦漢字、台羅或是傳統白話字，我們便能逐步找回記錄自身語言的權利和記憶。所以，下次想傳訊息呼喚長輩時，不妨試著改掉異用已久的「阿嬤」，自信地找回屬於我們真正的阿媽（a-má）吧。