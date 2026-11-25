宮野真生子、磯野真穗／著，李彥樺／譯《突然之間》（新經典文化出版）

《突然之間》這本書與時間 有關。不是在講我們熟悉的時光，而是講所謂「時間的厚度」。在一病情快速惡化的哲學 家身上，她所感悟到能留在時間線上的足跡深度，那是她所追求的「時間的厚度」。

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我想起坂本龍一教授在癌症惡化時所提到的「滿月的次數」，以及他憶起童年 第一次意識到的「時間」，是經由窗上塗色所反射出非計算性的時間。這一點，哲學家宮野真生子與坂本龍一都在生命垂危時，留下了接近滿月的潮汐──奪回了「時間」在生命中的淬鍊值，而非周而復始。

《突然之間》是導演濱口竜介新片《一瞬間》的改編原著。身為影迷，知道濱口的鏡頭視角一直保有空的席位，他故事中有時間的錯位與對當下的不確定，這是濱口竜介能掌握當代現象的原因。

這也是這本書中的書信體動人的地方。它不單單來自哲學家與人類學者的思想碰撞，而是才短短兩個月、十封書信，就讓我們感受到學識走下書架，她們在時間這變動性中，因誠心交流而展開了前所未有的生命厚度。有如櫻花滿開，在癌末通知後，兩人還能找到「偶然的本質」。災厄來得偶然，因相遇而留下的深深足跡，也可以如此偶然。

在罹癌的哲學家宮野真生子生前與人類學者磯野真穗的十封書信中，多次討論到不幸的偶然性，這與我們習慣以理性分析來獲得的安全感大不相同。

活在現代，我們總在尋求控制未來的渴望，哲學家宮野卻以罹癌且惡化後的生命打破了這些（可靠的？）數據，將自己的餘生交託給偶然發生的「現在」。書的前半，人類學家磯野真穗提出了有趣的論點：當她發現宮野努力地要當個好病患，靠理性預測未來，她提到歷史上曾有阿贊德人會把各種不幸怪到「巫術」上，讓巫術填補失落的環節——比如「為何倒楣的是自己」，或者「為什麼有人跳樓偏偏會壓死賣肉粽的人」。

反觀追求理性的現代社會，總將原因怪罪於某一個人做錯了什麼，又或遭遇不幸是自己的責任。現代社會這種「事出必有因」的邏輯，讓多數人必須安分在自己「病患的身分」。遭遇不幸時還得找出原因，檢驗過程。這種理性會將人逼上絕路。

因此多年研究九鬼周造《偶然性的問題》的宮野，在回應了磯野後，更深思了自己不願當一個標準的病患，她從「倒楣」手中奪回自己的人生，當她們兩人口中的「王牌選手」。她仍積極撰述、海外演講。基於所學，她知道所有的「選擇」都有岔路，包含理性的選擇，我們其實活在無數可能性之中。她舉出海德格所說：「死亡有一天會到來，但不是現在。」

那「現在」並非用來逃避，而是宮野所說的「時間的厚度」，即便重病仍要有選擇地活著。因此最後一封信中，她提到自己仍在寫書與完成工作，「唯有接納了偶然，我才有可能成為『我』」。當嗎啡都無用時，她仍然將對生命的無力變成超能力，她的「現在」是死神都不能奪走的。

透過這本書，我第一次感受到哲學平實的美。在她們的書信中，我讀到了何謂熱愛生命，如她們在第八封信中所說的：「這是最棒的夏天。」她們的「現在」仍在書信的時差中延續，在電影裡，也在我們的閱讀中。