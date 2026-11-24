給一班中國學生 監考時，發現有一名考生眼光四下亂瞟，似乎想偷看他人考卷。考完後我詢問該班的班導Emilie，想知道這位學生是否曾有前嫌。同事說：「還說呢！我昨天才收到一封沒有署名的e-mail，上面只寫了一行法文：『某某某（就是這位同學）期中考作弊，全班都看到了。』」「那妳怎麼回應呢？」她說：「我馬上查看他的考卷，發現他表現的確好得反常。但是……我不想回應這封信。」為什麼呢？「因為我不喜歡匿名信，它勾起太多不好的回憶。」

法國 好友Octave在美國 旅居期間，每天騎自行車上下班。有一天警察上門找他，告知有人指控他違反交通規則。「哪一條規則？」警察解釋道：在美國，校車靠站讓兒童上下車時，後方來車（包括自行車）應全程等候，不得從校車左方或右方超車。「哦！原來如此，在法國沒有這樣的規定，我以後會小心。」但警察表示這是他第二次犯規，須到法院向法官報到。「我後來才得知舉報者是我的鄰居。我們經常碰面，但有問題他不直接說，反而去報警，還報了兩次！讓我非常氣憤。」

熱門小說

▌二戰時期的檢舉風氣

很多法國人對烏鴉都深惡痛絕，這裡說的烏鴉並不是鳥，而是「舉報者」。上述兩個例子中，寫匿名e-mail和向警察檢舉的人都是「烏鴉」，他們解決問題的方式並非與當事人對質，而是向更高層的權力單位指控。當Emilie說匿名信勾起不好的回憶時，指的並非她個人不愉快的經驗，而是法國人民集體的痛苦回憶。

這段歷史發生在二次世界大戰期間：德軍入侵法國後，北部的領土淪陷（包括首都巴黎），由德國統治；南部成了非占領區，以維琪作為臨時首都，實行中央集權制。1940到1944年間，納粹德國通過報刊與廣播媒體，積極鼓勵法國人民密告，以期掃蕩猶太人、共產黨員、同性戀者……

各類機關與報社在這四年當中，收到了超過幾十萬封的檢舉信（不包含親身前往或電話舉報）。檢舉的動機不一，有些固然為求治安穩定，但用心不良者所在多有：或出於嫉妒（只因鄰居賺的錢比自己多），或為了報復私人恩怨，或造謠誹謗（如丈夫金屋藏嬌，妻子誣陷「狐狸精」是猶太人），更多人為的是實質利益，因為每舉報一名猶太人可獲獎金1000法郎，舉報共產黨員或反動者每人為3000法郎（勞工階級當時的平均月薪約為2500法郎）。當猶太人的銀行存款被凍結，或猶太人開設的公司行號遭查封，必須被迫轉讓給非猶太人時，若干舉報者均不惜毛遂自薦，表示樂意分紅或接管（此類文件自然不是匿名信）。

從1942年六月起，人人都心知肚明：猶太人一旦被舉報，幾乎只有死路一條。僅以巴黎一城為例，這段期間被送到集中營的猶太人超過五萬名，絕大多數均未生還。

▌你是人，還是烏鴉？

對於受害族群或是有良心的旁觀者而言，這一切自然令人滿腔憤慨。有些百姓冒著生命危險保護、藏匿猶太人，但全國風聲鶴唳，人與人的關係不斷惡化，大家提心吊膽，誰也不敢隨便講真心話。眼看著某些鄰居、同事突然被捕或消失，你不得不提防周邊的每一個人，尤其是每天掌管人們進出的門房、管理員，隱約感覺他們的目光掃描得更犀利，講話比以前大聲，頭也似乎抬得特別高。

難道你的身邊只剩下了一群烏鴉？那倒不見得，你越來越常聽到「抵抗運動成員」（résistant）一詞。他們在法國各地冒著生命危險，或以游擊戰武裝對抗，或發行地下小報，揭發極權政府的行徑，並為盟軍傳遞第一手情報，渴望在不久的將來推翻暴政。許多百姓也默默加入地下反抗組織，有些幫忙傳遞通報訊息，有些提供場地物資，以各種直接或間接的方式進行抗爭。可想而知，抵抗運動成員從此也被列入官方決意殲滅的名單中，政府再次以可觀的獎金，鼓勵人民告發地下反抗者。不幸被捕的成員有時未經審判，便就地槍決。但有時抵抗成員也以毒攻毒，通過密告的途徑，提供聲東擊西的假情報，設法保護弱勢族群，或掩護反抗行動。

一般而言，民間的立場有兩種極端，一是與敵人合作（成為collaborateur，簡稱collabo），二是反抗敵人，加入抵抗運動。絕大多數的民眾多半介於兩者之間，但都謹慎不表態。

我們知道這段歷史不完全以悲劇收場（當然也要看你站在哪一邊），1944年六月盟軍在諾曼第登陸，扭轉了二次大戰的局勢，開啟了法國的解放進程。維琪政府於八月分垮台後，戰後的清算隨即展開。人們把烏鴉一隻隻揪出來，逐一審判定罪，不過他們的受害者還是無法起死回生，而且部分匿名烏鴉從未洩露身分，終生逍遙法外。

▌抓耙仔或正義使者？

法國人並未遺忘這段沉重的過去。直到今天，「烏鴉」、「抵抗運動」、「附敵者」等字仍具有鮮明的意識形態。若把這些字眼用在今天的社會，依然能引發強烈的情緒反彈，顯示歷史的創口並未完全癒合。比如上述Emilie和Octave的例子，他們兩人都打心眼底排斥「烏鴉」，不願被歸入「附敵者」之列。即便Emilie知道學生檢舉得有道理，但她厭惡這種舉報方式，不願與烏鴉沾上邊。Octave也確實違反了交通規則，但卻覺得自己更是烏鴉的受害者。

從今天回顧這段過往，我們會發現台灣不像法國，早期雖經歷過白色恐怖與告密現象，但如今大多數人對檢舉並無強烈反感。從早期的「檢舉匪諜，人人有責」，到今天舉報犯罪、交通違規等狀況，「檢舉」常被視為國民應盡的義務之一，具有維護社會秩序的功能。

美國也不像法國，民間向來有舉報的傳統，亦將之視為好公民的職責。打擊犯罪的Crime Stoppers方案成立於1970年代，至今仍持續懸賞協助破案的民眾，可謂美國舉報文化的一例。警方為了鼓勵人民熱烈提供訊息，並不公布檢舉者的身分，以保護其人身安全。但也有民眾見利忘義，私下追蹤嫌犯或可能掌握訊息者，非法追捕監禁、虐待拷問，以求獲得賞金，反而成為該體系的漏洞。

▌對烏鴉的好惡是文化產物

至於為什麼舉報者會被稱為「烏鴉」呢？提到這個問題，很多法國人會立即想到克魯佐（Henri-Georges Clouzot）1943年拍攝的同名電影。故事敘述小鎮居民不斷收到署名為「烏鴉」的毀謗信，人們從而相互猜忌，最終引發慘劇。該片攝於二次大戰期間，劇情圍繞著人民當時相當熟悉的舉報現象。從此以後，民間更習於以「烏鴉」來指稱密告者。

不過這種說法可上溯到幾百年前，並非電影的新創：早在中世紀時，就有人觀察到烏鴉和狐狸似乎總是形影不離，猶如生死之交。可惜這份友情常為狐狸帶來殺身之禍，因為獵人在森林裡追丟獵物時，只要抬頭偵測烏鴉的飛行路線，就能輕易尋得狐狸的行蹤。儘管故事中的烏鴉無心背叛好友，但獵人畢竟是靠牠的指引而捕獲狐狸，「烏鴉密告」的壞名聲可能就是這樣來的。

事實上，烏鴉與狐狸搭檔之說並非古人隨機編造，因為狐狸出動獵食小動物，烏鴉的確經常尾隨其後，但牠的目的在於撿便宜，友情之說不過是人類一廂情願的發明。

早期的賽爾特與日耳曼等民族本有大烏鴉（現已絕種）的崇拜現象，基督教文化出現之後，教會為了打擊遠古崇拜，致力醜化烏鴉，將牠與惡魔、巫術等黑暗形象聯繫在一起，讓人相信牠是邪惡勢力的幫兇。烏鴉就此成為不祥的象徵，連今天遠在亞洲的我們都覺得牠可厭。事實上，古代的日本把烏鴉視為吉祥鳥，中國古時也以金烏來指稱太陽，烏鴉並非一直是可恨的動物。也許你會說：「烏鴉全身漆黑，叫聲嘶啞，又愛吃腐食，本來就人見人厭。」但，誰能咬定這些好惡不是文化的產物？