2026年10月30日「星期五的月光曲」文學沙龍，邀請吳鈞堯 與徐禎苓對談，九歌出版社總編輯陳素芳主持。延伸自本月「文學相對論 」，她開場介紹兩位長期合作的作家，徐禎苓鍾情於散文創作，吳鈞堯則涉獵詩、散文、小說與評論，擔任《幼獅文藝》主編時，還曾向陳素芳推薦出版徐禎苓的第一本書。

吳鈞堯首先自述《一百擊》的寫作特色，有別於以敘事、抒情為主的傳統散文，此書糅合多種文類的筆法，收錄的一百篇文章皆以單字為題。他說：「人生總要為自己勇敢一次，這本書便是為了散文跨界的奮鬥。」寫作時須養足精神、備好茶酒，才能順利完成，過程好似「降靈會」，無法輕易再現。不過，吳鈞堯笑稱，寫作生涯也就只衝撞這一次，「因為掌聲不夠多」。

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其後的《重慶潮汐》回歸傳統散文的體例，然而，傳統並不代表無法求新求變。《書房蝶衣》則以七十二位相識的作家為主題，追憶往事之餘，吳鈞堯希望呈現他們不為人知的「好」，如同他擔任編輯時，總四處蒐羅，想將好文章帶給每位讀者。吳鈞堯認為，如果見不得別人好，處心積慮掩蓋其他星星的光芒，自己也不會變得更明亮。與其「文人相輕」，不如學會欣賞對方的優點，並為之獻上祝福。

徐禎苓回憶，她與吳鈞堯初次見面，是在中央大學校內文學獎的評審會議上。當時她害羞地坐在教室角落，唱名時，才向評審席上的吳鈞堯遙遙揮手。之後，吳鈞堯於《幼獅文藝》刊登了該篇得獎作品，帶給徐禎苓莫大的自信與勇氣，幫助她在寫作路上繼續走下去。

獲得國藝會出版補助後，徐禎苓第一次前往九歌出版社開會，途中在彎彎曲曲的巷弄裡迷了路，好不容易才見到陳素芳。討論作品時，她因為太過害羞而不敢抬頭，目光始終停留在陳素芳當天穿的水藍色上衣。至今徐禎苓依然記得，陳素芳當時勉勵她「寫作不能只有一本書」，也讓她體會到，應多多關注外在世界。

徐禎苓首部散文集《腹帖》從飲食、身體和記憶出發，書寫成長時期的故事。第二本書《時間 不感症者：重返魔都1930》聚焦於她碩士班赴上海交換的經歷，探尋研究對象劉吶鷗於1930年代的足跡。當時，上海同學們渴望了解台灣的真實面貌，常向徐禎苓提問，她才發現許多從小習以為常的生活經驗，自己其實從未仔細思量。

離鄉多年，徐禎苓自覺對故鄉依然陌生，她坦言，小時候對新竹市沒有認同感，只想趕快長大離開。三十歲博士班畢業後，尋找教職屢屢受挫，令她反思成長環境如何養成現在的自己。每當向家人提問，回應總指向位於尖峰巷的老家。徐禎苓出生後，全家便搬離了這條甘蔗田與糖廠間斜切出來的巷子，她不曾參與家人口中的尖峰巷往事，因而愈發好奇。

隨著逐漸深入家族史，故鄉成為徐禎苓寫作的定錨點，她的散文也開始轉向身邊的人，《尖峰巷》便透過父祖輩的視角，回溯家族故事。陳素芳形容，閱讀此書，彷彿看見徐禎苓在時間之河上划船，沿岸風光不斷倒退，從過去出發抵達現在，見證一個地方的變化。

活動尾聲，吳鈞堯與徐禎苓分別朗讀《一百擊》、《書房蝶衣》與《尖峰巷》的篇章，回顧人情往事，別具一番滋味。

星期五的月光曲 台積電文學沙龍135 那些背向的風景 朗誦作家：房慧真、楊智傑 主持人：栩栩 時間：11月27日P.M.7:30-9:00 台積電文教基金會、聯合報副刊、孫運璿紀念館╱共同主辦

地點：孫運璿科技‧人文紀念館（台北市重慶南路二段6巷10號，捷運小南門站3號出口）

免費入場，歡迎聆賞！

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