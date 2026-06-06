劉思坊／正義不感興趣的，是複雜的思想

推薦書：Mikael Niemi／著，黃彥霖／譯《煮熊的人》（木馬文化出版）

瑞典小說《煮熊的人》，是一本將複雜思想糅合在推理情節的精采小說。情節翻轉數次，每一次都讓人驚嘆緊張，不到最後關頭，不會知道小說主角的命運。

故事設定在1850年代的瑞典北方，一個正在經歷社會與宗教改革的鄉村，小說主角牧師Lars Levi Laestadius真有其人，他不僅是神學家，也是個植物學家。《煮熊的人》作者Mikael Niemi在後記表示，在拜訪父母的墓時，也拜訪了牧師及其夫人的墓碑，感謝這個充滿魅力的牧師賜予他寫作的靈感。小說裡迷人的地方，就是這「真實」與「虛構」纏繞的敘述法：真實的人物，虛構的情節；真實的社會階級衝突，虛構的連環謀殺事件；真實的自然地景與科學知識，虛構的降靈與神蹟。實與虛複雜纏繞，難分難捨，讀者只好放下，任由作者流暢的說故事功力，帶領我們進入十九世紀中期的北方異國鄉村。

小說以「強暴謀殺案」作為鉤子，勾住讀者的注意力。鄉村裡的少女被殺害時，人人都以為是森林裡的熊幹的，只有平時就細心觀察環境的牧師發現其中蹊蹺：原來所有的證據都是兇手刻意模仿野熊留下的。只是，大眾尋找正義與真相的過程，往往簡單粗暴。眾人願意相信簡單的答案，無辜的母熊及其小熊，就成為了村民洩恨的對象。最終，熊母子被殘暴殺害，被剝皮烹煮。

但這只是小說的開始，作者厲害的地方，不僅僅在情節上製造合理的推理，也能趁著讀者對故事產生興趣後，進行人性、神性、美學，文學與語言等方面領域的思辯。只在乎情節推移的讀者可能覺得無聊，但我覺得小說裡最好看的，卻恰恰是這些帶有古典氣味的思考軌跡。這本書於2017年寫成，但敘述語調成功模仿了十九世紀中期歐洲文學的風格，呈現出《包法利夫人》的細膩思辯質地。牧師曾經跟他的小跟班尤西說：「複雜的思想，往往是正義最不感興趣的部分。」人性就是這樣，為了讓不安的情緒快速宣洩，正義很容易被利用，真相很容易被遮蔽。但真實的世界就是這麼複雜，若對複雜失去耐心，就會流於愚蠢。

小說裡另一個主角尤西，方方面面的塑造都非常成功，是作者驚人的成就。從他悲慘的身世到後來對女性畏縮的心理，作者的描述都十分入神。但最觸動我的，還是尤西的文字啟蒙。當他被鄉村裡的陽剛男性霸凌、被打到體無完膚時，他卻從文字、從書寫開始重新找回存在的意義。尤西第一個寫下的句子是：「我是人。」接下來，他寫下的名字，也是那隻小時候被他母親虐打，最終死亡的狗。他用書寫來證明存在。在各種社會暴力之下失去生命和尊嚴的可憐生物，包括他自己，都會在寫下的文字裡復生。牧師要他相信的神，並不是拯救尤西的力量，文字才是。

小說看到最後，真正的犯人終會揭露。但作者對於犯人最後受到的懲罰，以及正義最終要怎樣執行，並不是太熱心。他更在意的是任何事件、原理和思想的複雜性，比如小說中正面形象的宗教領袖，他所倡導的宗教「復興運動」也有著暴力失控的一面。《煮熊的人》是一本很有細節、力求複雜的小說，而這正是，我們這個膚淺的時代最缺少的東西。