第一次聽見冰花，已是好幾年前。接近中午，藝拍公司的主管姊姊指著菜單：「這間有賣冰花便當喔！你們吃過嗎？一種脆脆的菜。」打電話去訂購時，對方說冰花時價過於昂貴，決定停賣這個品項。

懸念盤旋，好奇加劇。來自澎湖蔬菜界的LV、鑽石蔬菜，各種閃亮的詞彙撥動心弦，可惜當時查遍全台，無相關店家販售，網路海外賣家價格又令人退卻。

某日去澎湖吃吧，也喝喝冰花汁。可惜旅行不斷擱置，冰花仍然是謎。後來在另個職場，大家團購的小農生菜裡，附贈了一片冰花。心動且珍惜的吃下，即刻被那爽脆口感衝擊。

今年初坐在髮廊時，設計師姊姊端來小盤，上面放了兩片冰花，說是她父親自己栽種，我相當訝異，以為那是澎湖才有的物種。「可能跟外面種的不太一樣喔。」

數日後，更是在連鎖超市中發出驚呼。滿櫃的冰花菜，一盒一盒整齊排列，旁邊貼著小農名字、冰花介紹及食用方法。

購入兩盒，洗淨後大口吃下。報導中有人讚揚這種得以改善土地鹽分的作物，有人則認為冰花被炒作為神話——在原生地非洲海邊是隨處可見的雜草。

漸熱的日子，眼前的冰花晶瑩欲滴，如出水芙蓉，為細密氣泡輕覆，隨時都要融化那般，光是視覺就使人感到沁涼無比。清脆的聲音與感官從齒間迸出，淡淡鹹味帶來一絲海的氣息，我悄悄感謝這樣的「機械複製」。