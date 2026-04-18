果子離／時間不為任何人停下腳步

推薦書：李根厚／著，許恬寧／譯《活到100歲還是會很快樂》（時報出版）

「福如東海，壽比南山」這八字吉祥話是不可拆開的，壽比南山，必得以福如東海為前提。沒有健康福氣，高齡徒增折磨。

根據衛生福利部最新統計，台灣人平均壽命為80.2歲，健康餘命為72.5歲，也就是說，民眾不健康餘命（臥床、慢性病纏身、失能的年數）將近八年。

不依賴照護，身子健朗，有生活品質的健康餘命，比起活到幾歲珍貴得多。我們時常掛在嘴邊，祝老人家「呷百二」，如果老病纏身，這種祝福，形同詛咒。

身體無恙、心理無疾，才是吾人應當追求的福分。但在高齡社會，所見多是不快樂的老人。不快樂，於生理，則身體機能退化，慢性病威脅；於心理，是空虛、孤獨、人際疏離、生活沒有重心、自我價值喪失，以致老來，憂鬱暴躁怨氣多。

這般難受，活到一百二，不是活受罪嗎？老了，如何還能用正面心態過活？如何心存喜悅，歡喜度日？近九十歲的韓國精神科醫師李根厚，即以《活到一百歲還是會很快樂》為書名，與讀者分享「從容老去的幸福祕訣」。

和一般樂齡書籍不同，此書主題不是活到一百歲的健康祕訣，不聊做什麼養生運動、吃什麼健康食物，更不高談死亡何所懼。關鍵詞是快樂，就算來日無多，也不須長吁短嘆。

李根厚並不以生命鬥士或心靈導師的形象演講著書，他不自戀，不自負，不自以為是，而以三自：自省，自詼，自責，把曾經挫敗、恐懼、悔恨等經驗攤開來，以為個案。他坦言：「我一輩子都害怕死亡。」也承認身上有七種慢性病，逾三十年，不敢妄想逆轉病情，本書第二章標題就當頭一棒：「面對現實吧，你的健康回不去了。」有病就醫，不是為了痊癒，而是控制。想追求完美的健康，反而造成心理不健康，要學會與病共存，因此，老人家的幸福祕訣，不是不怕死，更不是青春不老，而是接受老化與衰病，以及生命倒數的事實，好好生活。

是的，要認老，記取聖嚴法師的箴言：「面對它、接受它、處理它、放下它。」

面對老化、接受老化，初初或許不習慣，難免有所掙扎。李根厚以自身為例，不諱言為了想知道自己接受年老的事實有幾分，即以地鐡為實驗場域，刻意站在年輕人座位前，盼望被讓座，及讓，卻沮喪。既想享受敬老的尊崇，又須接受年華老去的現實，心情矛盾，感慨萬千。

雖然《活到100歲還是會很快樂》是李根厚八十歲跌倒後，死亡陰影籠罩，有感於老年已至，死亡在前，有所思，而撰文，但此書不僅是給老人家的生活書，也是與年輕人，或所有年齡層者的對話，他說，所有人有一件事是平等的：時間不為任何人停下腳步，因此「無論你現在多老或多年輕，都要讓自己的心保持開放，不要畫地自限」。