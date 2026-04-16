【文學大小事．動漫詩示範作】王柄富／為了與你再不分離——記觀動漫《光逝去的夏天》
為了說而去聽，或者
為了聽而說著？重複幾句話頭
倒臥在陰暗，而溫暖的淺水中
世上最大的一場雨我已淋過
有位少年曾像那樣
來路不明地愛我
想起山間有好看的窗簾覆蓋
如期歸還故事、遺物的人
需要回答的生命太多
太憤怒（你我也在其中，深深不解）
液態的孔雀屏息，上千尖叫之眼
祂是誰，山神、野鬼
初次相見，入你鮮紅的懷中
好讓我們永不分離
便將與你再不分離
永恆的聽者，讓我繼續說下去
幾個高音以後，長久低迴、深沉
的旋律，如恢復了心情的風
靜靜吹來之際，需要我、需要光
那麼好看好看的窗簾
【文學大小事．第6彈】動漫詩 徵文辦法
台積電文教基金會、聯合副刊╱主辦
●自選一部動漫，發想為詩作，請以二十五行以內（含標點符號）的篇幅書寫「動漫詩」，另註解動漫名稱，標題、註解不計入行數。請在徵稿辦法之下，以「回應」（留言）的方式貼文投稿，貼文主旨即為標題（標題自訂），文末務必附上e-mail信箱。每人不限投稿篇數。徵稿期間：即日起至2026年4月19日24:00止，此後貼出的稿件不列入評選。預計5月下旬公布優勝名單，作品將刊於聯副。
駐站作家：唐捐、蕭詒徽
文學大小事部落格：https://medium.com/@fridaynightmoonlight