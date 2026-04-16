【文學大小事．動漫詩示範作】王柄富／為了與你再不分離——記觀動漫《光逝去的夏天》

為了說而去聽，或者

為了聽而說著？重複幾句話頭

倒臥在陰暗，而溫暖的淺水中

世上最大的一場雨我已淋過

有位少年曾像那樣

來路不明地愛我





想起山間有好看的窗簾覆蓋

如期歸還故事、遺物的人

需要回答的生命太多

太憤怒（你我也在其中，深深不解）





液態的孔雀屏息，上千尖叫之眼

祂是誰，山神、野鬼

初次相見，入你鮮紅的懷中

好讓我們永不分離





便將與你再不分離

永恆的聽者，讓我繼續說下去

幾個高音以後，長久低迴、深沉

的旋律，如恢復了心情的風

靜靜吹來之際，需要我、需要光

那麼好看好看的窗簾





【文學大小事．第6彈】動漫詩 徵文辦法 台積電文教基金會、聯合副刊╱主辦 ●自選一部動漫，發想為詩作，請以二十五行以內（含標點符號）的篇幅書寫「動漫詩」，另註解動漫名稱，標題、註解不計入行數。請在徵稿辦法之下，以「回應」（留言）的方式貼文投稿，貼文主旨即為標題（標題自訂），文末務必附上e-mail信箱。每人不限投稿篇數。徵稿期間：即日起至2026年4月19日24:00止，此後貼出的稿件不列入評選。預計5月下旬公布優勝名單，作品將刊於聯副。 駐站作家：唐捐、蕭詒徽 文學大小事部落格：https://medium.com/@fridaynightmoonlight