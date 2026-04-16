侯瑞琪／會考作文有效得分的三支箭

會考作文只有五十分鐘，考生必須在短時間內完成審題、構思、寫作、結論與修正等多項任務。若想獲得六級分，文章通常需要寫到九百字左右，平均每分鐘接近二十字。這不只是書寫速度的考驗，更是思考效率與表達策略的綜合挑戰。在如此高壓且限時的情境下，若沒有清楚的寫作方法與節奏，很容易就會在寫作時慌亂失序。因此，考生應該要熟悉會考作文的有效思考模式與書寫流程。

會考作文就像是一場有時間和得分壓力的射箭比賽，題目是靶心，考試鐘響一開始，考生就必須快速瞄準主題，用文字穩定地往寫作測驗的高分紅心進攻。考生若想在新式會考作文中取得理想成績，參考《會考素養作文突圍》，考生必須掌握「三支箭」的寫作策略：鐘響後的黃金180秒、最佳新式作文的結構布局，以及搶救倒數十五分鐘的結論策略。

▋第一支箭：鐘響後的黃金180秒（看、寫、想）

作文考試分秒必爭。鐘聲響起的最初幾分鐘，將決定整篇文章的走向，甚至影響之後的寫作表現。建議考生可以運用「看、寫、想」三步驟，為自己在作文的關鍵開始時刻搶得致勝先機。

一、看（快速審題，精準定位）

首先要仔細閱讀題目，圈出寫作測驗要達成的任務關鍵字，例如「說明」、「分析」、「提出看法」、「分享經驗」、「比較差異」等，並依此判斷題目的寫作標的為何？透過這些確認動作，可以幫助考生迅速掌握題目的核心要求，避免造成之後的寫作離題。

二、寫（速記重點，建立素材庫）

接著將這篇寫作相關的重要理念或名句寫在題目紙上（簡寫、速寫即可），因為一開始的直覺想法最清晰，如急著就開始動筆，在緊張的寫作過程中，常會忘了之前有想到哪些重要資料可以運用。題目紙上所寫的要點、名句，可以在寫作不同段落的內容需求時隨時取用，這些簡短的註記，就像臨時建立的小型素材庫，可以使文章內容不斷昇華。

三、想（思考立意，決定主軸）

文章的核心主旨要一開始就確認，才能方便自己可以依據主旨一路開展文章。主旨的確定，可以從兩個方向思考：一是自己所熟悉的題材，因為比較好寫；另外也要思考主旨的價值與高度，不可以只挑自己喜歡的寫，還要能顧及群體、社會或國家有益的內容，才比較能夠獲得評閱老師的欣賞與認同。

▋第二支箭：最佳新式作文的黃金布局（解、立、分、點、結）

如果說審題與構思是射箭前的瞄準，那麼文章的布局與寫作就是拉弓射箭，朝向箭靶全力出擊的開始。近年來的會考作文已經逐漸朝向「素養導向」，常見的題型包括情境任務與圖文分析。這類題目更加強調任務回應與觀點表達，因此傳統「起承轉合」的寫作布局已不適用。為了呼應素養作文既要解題，又要有個人論述的需求，建議作文結構採用「解、立、分、點、結」的布局。

一、解（針對任務，解說看法）

作文的初始階段最好就能針對題目要求的寫作任務先進行簡要破題，因為近年來的會考作文不是單純只要寫自己的意見就好，沒有回應附帶的寫作任務是考試作文的大忌，一定會影響成績表現。所以不管題目是要你先針對圖表或某種情境提出自己的看法，建議及早回應或說出你的初步觀察或意見。

二、立（建立主論，闡明主旨）

主論是一篇文章最重要的靈魂，也是評分的關鍵。在針對題目附寫作任務進行初步解說後，接著最重要的就是要寫出自己對題目所抱持的主論為何？主論要具有清晰、深刻、可延伸的特質，考生要堅定地樹立起自己所主張的觀點，明確而有力的立論，可以使整篇文章奠定清晰的寫作方向。

三、分（分述論點，展開論證）

在闡明主要立論之後，接著就可以依據你的主要論點，進行各種不同面向的分項敘述，分述能有效增加文章的篇幅，考生可以依據時間的多寡來決定要寫多少段分述，所以是很彈性的寫作好方法。分述可以說明原因、舉出事例、分享經驗、分析影響，或從反面提出反駁等。透過多角度的說明與層次分明的分述，可以使文章內容更充實、結構更清晰。

四、點（加入亮點，提升層次）

一篇好的作文一定要有令人驚奇或印象深刻的亮點。亮點可以是一個切中問題核心的觀察、一段感人肺腑的回憶、一則別出心裁的建議，或是一段發人深省的體悟等。適時地在文章中加入亮點，將有助於吸引評閱老師的注意，讓你的作品能在眾多的考試作文中脫穎而出。

五、結（總結全文，收束有力）

文章的結尾是全篇作品的重要精華所在。除了要統整全文觀點，也要再次回應題目要求，使文章形成完整的結構。另外，結尾也是展現個人觀點與思考深度的好機會。若能寫出精采結論，將能為你的作文帶來升級或高分的機會，底下針對如何寫出好結論，用第三支箭進一步說明。

▋第三支箭：搶救倒數十五分鐘（扣、整、昇、韻、啟）

心理學有一個著名的概念，稱為「近因效應」（recency effect），指的是人們往往最容易記住最後接收到的訊息，而不是最早或中間出現的認知。閱卷老師也一樣會受到這種心理效應的影響。若一篇文章開頭精采，卻草草結束，就很容易給人「虎頭蛇尾」的感覺；相反地，如果文章開頭或中間平穩，結尾卻能立論有力、表現出眾，就容易讓人有「漸入佳境」的好感受。

因此，在寫作最後約十五分鐘，能有效且完美地收束全文很重要。以下提供五種比較好的結論策略：

一、扣（回扣主題）

新式的會考寫作測驗很在意考生是否有回應題目說明中的寫作任務，所以結論時要記得回扣寫作任務，將自己的主要主張作「再一次確認」，方便閱卷老師知道你對寫作任務所抱持的想法或重點。千萬要避免因為急於寫作，而造成偏題或離題，結論時的回扣主題，就是為文章作再一次的精準校正。

二、整（統整觀點）

統整觀點是將你之前文章的多方敘事、說明、分析或論證歸納出重點，千萬不要讓閱卷老師陷入不懂你在寫什麼的困境。若能在結論時舉出你的核心主旨，統整出你的全文重點與論述主軸，就容易給人「思路清晰、論點明確」的高分評價。

三、昇（提升層次）

具有宏觀角度和思維高度的文章比較容易獲得閱卷老師的青睞，所以結論時要想辦法讓自己的「小主張」昇華為「大價值」。例如：將個人的挫折（小我），昇華為生命韌性的體悟（大我）；將個人的環保行動（小我），昇華為地球永續發展的責任（大我）；將個人面對網路霸凌的遭遇（小我），昇華為尊重多元與包容的社會價值（大我）。

四、韻（文詞有味）

好的結尾要讓人讀來有味，言有盡而意無窮。所以結論不僅要收束有力，更要留下一些耐人尋味的餘韻。因此，你可以使用排比、層遞，甚至是自創的金句，用精采的句型或用語感動閱卷老師的心，讓人讀完文章後，心中仍有回響，留下深刻印象。

五、啟（期許未來）

以期許或反省的方式下結論，展現的是成熟與積極的態度，容易讓人留下品格的好印象。例如在自我成長的結論寫出自己的深刻體會與自我期許，在公共議題的結論提出具體的改善意見，在國際或未來視野的結論連結個人責任與實際行動。結論如能表現出自律且積極的態度，比較容易獲得閱卷老師的認同，進而取得高分。

▋結語

寫作的方法固然重要，但真正能讓能力提升的，還是要靠持續的練習。建議考前這段時間，可以進行幾次完整的計時寫作，讓自己熟悉五十分鐘內審題、構思、寫作和修正的節奏。同時，也可以準備一本小筆記本或手機備忘錄，依主題將相關素材整理成「金句名言」、「名人事例」、「親身經驗」、「圖文觀察」等，並時常翻閱，方便會考寫作時可以運用，讓你的文章更具有可看性。

上述所提供的精實寫作策略，就猶如通往會考作文升級的箭矢，考生如能仔細研讀和演練，將可協助你的寫作射向會考標靶的高分核心。

會考寫作策略與時間分配建議簡表。（圖／侯瑞琪提供）