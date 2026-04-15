詹佳鑫／用50分鐘，寫出真實的自己

每年國中教育會考將近，各大媒體總會出現當年度時事整理，或各科高頻考點分析。然而「寫作測驗」總是最難預測，選擇題至少還有A、B、C、D選項可以推敲或刪去，作文卻必須從第一行開始，走出自己的一條路。尤其近年會考寫作題型已轉向「引導式寫作」與「讀寫整合」，題本上可能同時出現圖片、圖表、統計資料或情境文字，考生還必須完成指定任務，例如先說明圖像資訊、結合個人經驗書寫感受或想法，或是針對某現象提出建議等。面對多元的新題型，作文不再只是寫抒情小故事，更像一場閱讀理解與思考能力的綜合考驗。

從閱卷經驗與教學角度來看，孩子們並非沒有想法，只是要在五十分鐘內，完成一篇約九百字的文章，總有莫名的畏懼。翻開試題本，紛亂的思緒迴旋在操場中央，不知道該從哪個方向起跑。

▋歷屆題型變化與審題任務

考試作文的第一步就是「審題」。從歷屆題型演變可發現，106-114年皆採用「圖+文」的材料形式，其中106-111年雖加入圖表，但僅是輔助引導說明，無需引用作答；112-114年的圖表則成為「關鍵閱讀材料」，必須先正確解讀其意涵，寫入文章後，才能進一步發表個人的感想或意見，以評量考生「讀寫整合」的能力。

作答時可依三個步驟進行審題。首先「確認關鍵字詞」，若有明確的題目，先圈出題目中的「名詞」與「動詞」，掌握文章主題與思考重點，再留意「形容詞」、「副詞」或「數量詞」，了解題目所設定的限制範圍；若題目採「不必訂題」形式，則需從閱讀材料的主題延伸出問題意識，並依照寫作任務掌握答題方向。再者「確認引導提示」，題本常透過圖片或文字呈現情境，其中的議題背景、圖片範例或提問句，常是下筆的線索。最後「確認寫作任務」，近年會考作文強調「讀寫整合」，通常需要先說明對閱讀材料（圖表或文字資訊）的理解，再結合生活觀察或個人經驗，寫下感受或想法；也要注意題幹中的每一個問號，都要在文章中逐一回應，才能避免漏答而失分。

以114年會考作文為例，題本提供兩張圖：圖一籠子裡有滾輪，滾輪上一隻倉鼠在奔跑；鐵門敞開，另一隻倉鼠伸手探出頭來。圖二則列出六個詞彙：盲目、耽溺、選擇、冒險、自由、牢籠。題目要求考生選擇圖二中的詞彙，先說明它與圖像的關聯，並結合自己的生活經驗寫下感受或想法。若只匆匆掃過題目，容易將重點放在抒情，忽略「解讀圖像」這個任務。審題看似簡單，卻是作文拿分的首要關鍵。

▋用立意思考拿下高分

然而，能否在眾多文章中脫穎而出，「立意思考」更為重要。考生可以透過「反向思考」寫出新角度，從「換位思考」展開多元視野，或以「象徵思考」將具體事物提煉出象徵意涵。寫作時，不必拘泥從記敘、抒情或議論中擇一，可以根據立意方向，選擇適合的文本類型來搭配。如記敘兼抒情、記敘加論說，甚至三者合一皆可，重點是必須扣緊題旨，依照「寫作任務」來發揮。

例如，面對倉鼠圖，若只寫「籠子代表限制」、「門外就是自由」，文章容易流於表面。若能反向思考，文字就會展現不同層次：籠子或許象徵束縛，但也可能是一種保護；滾輪雖然原地打轉，但其實是鍛鍊自我、等待時機的方式；大門看似通往外界，但若盲目前行，也可能只是走向另一個更大的無形牢籠。詩人非馬曾寫過一首詩〈鳥籠〉：「打開／鳥籠的／門／讓鳥飛／／走／／把自由／還給／鳥／籠」。如此出人意料的反轉，正展現思考的魅力：圖中的倉鼠看似被牢籠局限了自由，但換個角度想，是否「牢籠自己」其實也更渴望自由呢？當考生跳脫理所當然的答案，寫作就會出現新的切入角度。

▋我的主打歌：十六種寫作材料包

關於寫作材料，教育會考的寫作測驗評分規準中，第一項「立意取材」寫到：「考生能依據題目或寫作任務，適切地統整、運用材料，並能進一步闡述說明以凸顯主旨。」也就是說，閱卷老師重視的，是考生如何「選」材料，又如何「用」材料。寫作取材，其實就像歌手參加歌唱比賽的「選歌」一樣，要挑選能展現自己特色的「主打歌」，而不是臨時亂選一首沒唱過、音域又太寬的曲子。考試時間只有五十分鐘，若拿到題目才開始苦思材料，往往會自亂陣腳或生搬硬套。因此我鼓勵學生，平時就要累積自己的「材料包」。這些材料無須造假，而是來自生活中熟悉的經驗，如一次社團活動的挫折、一段與朋友合作的過程、一場家庭衝突後的理解等。

不過，若只說「多觀察生活」仍較為抽象，我在新書《學霸作文2》中幫考生從常考的兩大類四方向，歸納出十六種材料主題，並試寫了兩百多種符合國中生情境的材料實例。一是從「個人經驗」出發，包含自我成長（如社團活動、專長興趣、困境突破、喜愛物品）與人際互動（如家庭關係、師生互動、同儕友情、合作經驗）；另一則是由外在觀察延伸的「所見所聞」，包含社會議題（如環境永續、公共服務、科技生活、多元文化）與閱讀筆記（如歷史人物、當代典範、時事省思、藝文影視）。學生可利用別冊「寫作練習簿」的學習單表格，逐步累積個人材料包，寫作時便能迅速聯想適合且熟悉的例子，完成寫作任務。

▋用5字考點，寫出高分五段落

除了選材，結構組織也是另一項重要的評分關鍵。對於「段落章法」毫無概念的同學，教師若能提供寫作鷹架，能有效幫助孩子們落筆成文。在常見的「起承轉合」、「總分總」、「今昔今」等作文架構之外，我幫考生聚焦「會考作文5考點」，量身訂作5字訣「問津趕行程」，這五字以諧音分別對應五段內容：第一段先回答「問」題或提出問題意識，第二段描述「經」驗見聞，第三段抒發「感」受想法，第四段提出「行」動解方，第五段總結「成」長體悟。有了骨架，才會長肉。當學生有了「分段」的概念，作文就不會一段到底或文未終篇，也能在此基礎上加以靈活變化。若以六級分全卷40行為目標，我建議五段篇幅可先初步抓「5：10：10：10：5」的行數比例，首尾兩段不宜過長。

▋從SEL五大面向，寫出真實的自己

2025台灣正式邁入「SEL元年」（Social and Emotional Learning），教育部公布《社會情緒學習中長程計畫第一期五年計畫》（114至118年），明確將SEL納入教學現場，培養學生自我覺察、自我管理、社會覺察、人際技巧及負責任的決定五大能力。

SEL五大方向，就像五根手指，幫助我們把心裡的感覺「抓出來」。情緒的出現都有原因，先不要排斥或抗拒它，試著扣問、理解這份情緒「想帶給我們的訊息」，就能啟動自我成長的契機，再透過書寫，轉為有力量的文字。

我在作文課上，也借用SEL的概念，幫助學生寫出真實的「感受」與「想法」。當學生學會覺察並辨認自己的情緒，了解感受產生的原因，文字便能從單純敘述事件，提升為省思與體悟。學生能以自我覺察寫出真實情緒，從自我管理反思心態調整與轉變的歷程，透過社會覺察體會他人的感受，藉由人際技巧探索關係的互動模式，再從負責任的決定中，說明面對選擇時的思考、行動與解方。

▋「正派作文」的精神

常有人問我，「考試作文」和「散文創作」有何異同？我認為兩者同樣屬於創作，只是考試作文有清楚的任務與評分規準，需要在有限時間與既定規則中完成表達。考生必須清楚理解題目要求，逐一回應考點，並在特定情境中寫出合適的文字。例如題目規定不得使用詩歌體，考生若執意以詩歌形式書寫，就會失去分數。然而，不論是考試作文或散文創作，我認為文字裡都應呈現真實的自己，寫真話就是最強大的修辭。

我的作文教學核心理念很簡單：整合系統方法，幫助孩子們真誠有感地寫出「個人獨特性」，這才是「正派作文」的精神。作文訓練絕非抄佳句、背範文或堆砌華麗詞句，而是透過清楚的骨架與步驟引導，在此基礎上，讓孩子們長出形色各異的繽紛樣貌，同時又能展現優秀的寫作表達能力。