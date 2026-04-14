陳其豐／讓時間去證明

2026年3月27日「星期五的月光曲」文學沙龍由蔣亞妮主持，廖瞇與陳昌遠對談，兩位作家首先朗誦自己的作品，拉開活動序幕。

廖瞇率先朗誦詩作〈你又在寫了〉，她觀察生活中的微小事物，隨時提筆記錄，常讓旁人感嘆「又在寫了」。陳昌遠朗誦〈我們就這樣把日子寫成短句〉，他寫出一百個句子，讓兒子隨機挑選幾句合成一首詩，作為親子互動的遊戲。廖瞇接著朗誦《滌這個不正常的人》與《小廖與阿美的沖印歲月，還有攝影家三叔公》散文選段，回溯家庭記憶。陳昌遠則朗誦〈工作記事〉之七，靈感源於工作試用期間的焦慮，以及租屋處一盞壞掉的電燈。

現場聽見作家朗誦，超越單純閱讀文字的感受。蔣亞妮想起，從前在太平洋詩歌節聆聽楊牧朗誦詩作，體會詩人斷句的版本，感到無比珍貴。本月文學相對論主題之一是〈如果文學可以標價……〉，蔣亞妮向兩位詩人提問，如何看待文學與現實社會的「有用」與「沒用」？

對廖瞇而言，寫作對自己的意義在於梳理思考，也曾懷疑，書寫社會觀察是否真能產生實質影響？她說：「若作品能陪伴某個小孩長大，那或許就是有用的吧。」陳昌遠表示，現實困境容易讓人心灰意冷，持續寫作、得獎與出版作品的人極少。網路上偶爾有詩作引發回響，熱度消褪後，也少有人關注詩人近況了。然而，每當他在困頓時寫出幾首詩，發現自己又往前一步，仍會感到文學是有用的。

即使文學有用，又該如何保障生活？廖瞇現居台東鹿野自耕自食，相較於住在台北時，經濟壓力較低，幾乎可以依靠寫作維生。陳昌遠坦言，生小孩後對金錢需要長期規畫，沒有投稿的日子，會因為缺少稿費而焦慮。他年輕時不在意錢，如今已經四十歲了，對於人性更能同理同情。

本月相對論另一主題為，得獎是否「汙染」了我們的文字。蔣亞妮將其解讀為更廣大的影響，也好奇兩位作家如何「祛魅」？陳昌遠分享，許多長輩更關心獎金多寡，當年媽媽罕見地出席金典獎頒獎典禮，讓他感到，是否得獎才比較方便告訴別人自己在寫詩？而爸爸不在意得獎與否，但每當兒子的作品刊於報紙副刊，總會慎重護貝貼在牆上。相比於年輕時看不起為了稿費寫作，陳昌遠如今認為，踏上一條無法回頭的作家之路，投入的心力希望有所回饋。

廖瞇表示，文學獎除了獎金，也帶來更多靠文學維生的機會，但得獎後容易在意他者的評論，便得學習從雜音中返回相對安靜的狀態。她區分寫作為兩類，工作稿件應當要等價交換，也會在乎他者的評價；而獨屬個人相對「鬆」的書寫還是要保有自由，才不會失去寫作最初的力量。

寫作有其自由，亦有受限之處。身為記者的陳昌遠說，寫報導是在限制中發揮，有時感到困倦，卻因此意識到更多自由寫作的可能，受訪者的回答亦是寫作靈感。廖瞇回憶新聞系的訓練，有次作業規定用五百字寫自己的手指，讓她明白觀察生活的重要。身處現場的當下，以全副身心認真感受；書寫時，則將讀者放在心裡，真誠地與之溝通。

活動尾聲，蔣亞妮引文學相對論中「讓時間去證明」為總結。離開現場多年後，依然不曾忘卻的，便是最重要的東西。

星期五的月光曲 台積電文學沙龍129 男人與蟹 朗誦作家：陳允元、鄭順聰 主持人：鄭清鴻 時間：4月17日P.M.7:30-9:00 台積電文教基金會、聯合報副刊、孫運璿紀念館╱共同主辦 地點：孫運璿科技‧人文紀念館（台北市重慶南路二段6巷10號，捷運小南門站3號出口） 免費入場，歡迎聆賞！ 孫運璿紀念館臉書同步直播，歡迎上網收看！