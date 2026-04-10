夏來，暑氣漸濃，陽台的茶花在此時紛紛萌發新芽，看起來欣欣向榮，但也是這個時間點最危險，時有原本茂盛的花木，突然暴斃。

春夏花木茂盛，最好的時候，就最易吸引害蟲前來。花市賣的每一盆花團錦簇，其實都是店家勤於噴藥的結果。陽台族的我不能用藥，往往買回家沒一個月，原有的農藥效力漸失，植株就馬上被咬死。養花不只要認識花而已，還要認識害蟲。

有些蟲害是好認的，比如薊馬專攻嫩葉花苞，咬過的花葉就會縮小焦枯；胖嘟嘟又貪食的蝶蛾幼蟲，會將葉子一片片慢慢啃光，植株底下成堆的糞便就是證據；有那與螞蟻合作的蚜蟲，成群趴在嫩芽背面吸食美味的樹汁，用手輕輕一捏就爆裂；也有專攻成熟葉片的紅蜘蛛，肉眼幾乎不可見，躲在葉子背後，將植株賴以行光合作用維生的葉子，慢慢吸到蒼白凋零，必須要用肥皂油劑時時噴灑殺除。

這些，都是好應付的蟲，因為牠們活動的範圍都在葉片，不管怎麼躲，基本上都是明著來。

明著來的好處理，暗著來的卻難防，我犧牲掉十來盆的玫瑰與茶花，才終於弄清楚，害蟲中最惡毒的，是介殼蟲。

介殼蟲有好幾種，常見的盾介殼蟲，會附著在枝幹上，讓人誤以為只是植物老化的斑點，必須湊近了仔細看，才看出那些斑點是緊黏在植株上吸血的敵人。剷除盾介殼蟲也非常麻煩，要用可溶解蠟質的溶劑，例如酒精，噴灑以後，慢慢花時間用牙刷刮除頑強的蟲體，之後還要常常巡視，防止有漏網之蟲繼續繁殖。另一種更難辨認的是根粉介殼蟲，看起來只是土裡面附在根上的白色黴菌而已，但只要染上，一定要脫盆、換土、洗根，否則難以清除。洗根對植物是大手術，若是介殼蟲數量過大，多洗兩次，就難回天了。

介殼蟲最難防的地方，在於牠不是一下子讓整株植物顯出病態來，通常只是換葉的速度變慢、新芽發展有點遲緩，施肥也不見效；然後，老葉開始一點一點失去精神，但也不會立刻脫落，就像是一個人的精氣神開始被消耗，可是表面上看不出來傷在哪裡，其實是介殼蟲躲在暗處，今日偷吸一點、明日多耗損你一點、後天害你再累一點，植物表面看起來仍然一切靜好，若未能及時找到病蟲的癥結，等到老葉支撐不住，開始大量脫落，那時根基都已經被介殼蟲啃食殆盡了，兩三天之內就會枯槁而暴斃，幾乎救不回。

養花對我來說，是一面政治的借鏡，我自從認識介殼蟲之惡，就對於陽台的草木興榮變得更加敏銳。「道有隆窳，物有興廢。」萬物的興衰必有因，植物只要一顯出疲憊，就馬上檢查，及時防範與滅火。其實我不怨恨介殼蟲，躲在暗處、吸食他人之血，是介殼蟲一族之生存本能，但放任其不管，讓蟲族猖狂壯大，顛倒秩序，枯槁了草木原有的豐饒生命，則絕對是我的責任。