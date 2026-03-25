早些年，拍照仍是一件需要等待的事。

按下快門後，光線尚未落定，影像尚未成形。人只能憑著經驗與直覺，慢慢向前移動。拍照，彷彿在迷霧中行走。

裝底片時，總要低頭確認齒孔是否咬合，捲片桿過片的機械聲響清晰而確實。裝片、過片、測光、對焦，每一個工序，都不能省略。上片之後，還得留意剩餘的底片張數，彷彿時間與旅程被換算成三十六格，得小心的分配。

當時的攝影，影像不會立刻出現。底片靜靜捲回暗盒，必須等到沖洗、顯影、定影之後，才能知道那一刻的光影是否真的被銀鹽底片記下了。一捲底片有時拍了半年，等到沖洗的日子，總帶著一點難以言說的忐忑：那日的天氣、空氣的濕度、光落在臉上的明暗色層，與按下快門時心中一閃而過的猶豫……成像後，似水年華自照片猛然襲來，有些與記憶疊合，有些，卻已悄悄偏離原本的想像。

這段等待的時間，是情感的醞釀。底片尚未顯影，記憶卻已經開始發酵。

底片攝影並不保證準確。暗角、粗顆粒、微微失焦，甚至因為正片負沖而帶來的色彩偏移，都形成了與數位攝影追求高清、高像素的影像迥異的美學。沉迷於底片攝影的年歲，我時常將自己浸泡在書店的攝影書籍區，翻閱架上荒木経惟、森山大道、蜷川実花等人的攝影集。這些日籍攝影師，並不追求高清與銳利，反而常在過曝、高對比、粗顆粒，與近乎隨意的街拍構圖中，使照片更接近非日常的魔幻時刻。

法國攝影大師布列松曾提出「決定性的瞬間」，他認為，攝影是在極短的時間內，將構圖、光線、事件與情感完美地結合在一起，成為具有最高訊息密度與視覺衝擊力的畫面，這個瞬間一旦錯過就永遠消失。

多麼像人生的龐大隱喻？

數位時代的攝影近乎無償，人們遂可任意拍攝、無限複製，影像變得廉價了，拍照不再需要耐心等候，刪除也不必遲疑心疼。照片迅速累積，又隨即被新的影像覆蓋。雲端檔案取代厚重相簿，點擊取代翻閱，迷霧亦在追求高清的世代中漸次散去了。

底片的昂貴迫使人慎重地按下快門，逼迫攝影者在影像決定之前，先在心中反覆模擬。影像遂成為經驗的凝結，與藝術意志的貫徹。每一格底片都是不可逆的化學反應，一旦曝光，便無法還原，正如人生中那些無法重來的「魔幻時刻」與「決定性的瞬間」。

光線穿越鏡頭，落在底片上，照片成了光與時間的化石。在一切皆可同步、備份、雲端儲存的年代，這種不可回溯、無法預覽的特質，反而顯得格外誠實。

也許正因如此，底片總讓我聯想到一種近乎詩意的鄉愁。在光尚未即時顯現之前，在影像仍需要等待的年代，人與世界之間，始終隔著一層朦朧的霧。

而攝影，正如文青女神綺貞喃喃念誦，如咒語般的那句話：「走吧！迷霧中跳舞，我們每一分、每一秒，都是歷史。」於是我終於明白，所謂攝影，不過是人在迷霧中與時間對決，於不可重來的一瞬，讓光影替生命留下證據。