《碧巖錄》的記載，最重要的是列明禪宗公案的場景，並對場景出現的禪宗機鋒作出清晰的解說，有點像高考教輔書對模擬考題作出詳細的解答。關鍵是如何可能參透佛旨，如何在禪師相互勘驗之中體悟心靈的超升，也記載了有些學佛人的魯鈍，以及禪學大德施展棒喝的本領，展示佛家龍象的氣勢。

《碧巖錄》第四則，記載了兩個禪師互鬥機鋒的公案，表面看起來在那裡裝腔作勢，其實倒真是一場劍拔弩張的禪機鬥爭。讓我們看到，開悟之後的禪學大德相互爭勝之時，會爆發激烈的鬥爭火花，在禪悟較量的擂台上，不啻一段你死我活的殊死衝突。難怪禪宗說到頓悟的過程，經常會用「殺人刀」、「斬人劍」這樣的比喻。這場公案頗有些曲折，圜悟克勤的記錄，還隨時穿插些貌似貶斥性的評語，如「擔板漢」、「野狐精」、「殺氣沖天」、「無風起浪」、「喪身失命」，好像前輩禪師大德的言語舉措，有如荒唐的兒戲。然而，圜悟最後的評唱，給出的結論卻是：「看他古人，見到說到，行到用到，不妨英靈。有殺人不眨眼底手腳，方可立地成佛；有立地成佛底人，自然殺人不眨眼，方有自由自在分。」把禪師鬥機鋒的場面，形容得像月黑風高、殺人越貨一般，也真讓人嘆為觀止，不得不服佛意的高深莫測。

這場公案發生在溈山靈佑（771-853）的道場，當時德山宣鑒（782-865）前來參訪。溈山靈佑是福建人，在杭州龍興寺受戒，到江西參拜百丈懷海而得悟佛旨，在禪宗譜系中列為三十七世；德山宣鑒是四川人，以講授《金剛經》稱著，是龍潭崇信的法嗣，在禪宗譜系中列為三十八世。說起來溈山靈佑是前輩，德山宣鑒是後輩，然而德山來到溈山地盤的言行卻大剌剌的，一點禮貌都沒有。他背著行囊，走進法堂，從東到西，再從西到東，四處張望一下，說道：「什麼都沒有。」就出門了。走到門口，卻說：「也不可以如此草率。」又重新振作精神，再進入法堂，與溈山大師相見。這時候溈山正坐在堂上，德山提起坐具，喊了一聲：「和尚！」溈山也沒講話，只做了舉起拂子的姿態，德山便大喝一聲，拂袖而去。德山背對著法堂，穿上草鞋就離開了。

故事到此，好像較量已經結束，其實沒有。到了晚上，溈山和尚問首座：「今天新到的僧人，到哪裡去了？」首座說：「當時他背對著法堂，穿上草鞋走了。」這時溈山才說：「這個僧人將來會到孤峰頂上，建起自己的草庵道場，呵佛罵祖，用非常手段開悟後人。」

雪竇重顯的頌古詞，對這段公案是如此評頌的：「一勘破，二勘破，雪上加霜曾險墮。飛騎將軍入虜庭，再得完全能幾個？急走過，不放過，孤峰頂上草裡坐。咄！」所說的「一勘」、「二勘」，指的是德山二進法堂，溈山巋然不動。冒險衝撞溈山的道場，有如雪上加霜，十分危險，極有可能當場墮墜。雪竇舉了飛騎將軍李廣的典故，深入匈奴敵營，被單于生獲，後來在押送期間，巧奪胡兒駿馬弓箭，彎弓射退追騎，才得生還。圜悟評唱對雪竇佩服得五體投地，說他完全參透了這段公案：「德山喝便出去，一似李廣被捉後，設計一箭射殺一個番將，得出虜庭相似。雪竇頌到此，大有工夫。」

雪竇說的「急走過，不放過」，指的是德山匆匆忙忙逃離現場，溈山卻沒有放過他。到了晚上，才總結德山行為的魯莽，將來結庵開山，用的是呵佛罵祖的霹靂手段。一方面是說德山前來踢館，鎩羽而歸，但是也不排除他的確有點本事，將來還能開山立派，成為獨據一方的宗師。圜悟解釋雪竇勘破此一公案，傾向於德山卸甲敗歸。他獨闖法堂，雖然全身而退，表面上一身是膽，卻未有損溈山和尚一絲一毫，到頭來還被溈山看破：「溈山老漢不是好心，德山後來呵佛罵祖，打風打雨，依舊不出他窠窟，被這老漢見透平生伎倆。」圜悟在記錄這段公案時，所用的貶斥話語，「擔板漢」、「野狐精」、「殺氣沖天」、「無風起浪」、「喪身失命」，針對的都是德山。特別敘述德山穿上草鞋離開，評說：「贏得項上笠，失卻腳下鞋。已是喪身失命了也。」對於溈山最後的斷語，圜悟評說：「賊過後張弓，天下衲僧跳不出。」

唐代禪師交鋒，居然如此腥風血雨。