聯副／成大台文系蔡明諺副教授辭世
成功大學台灣文學系副教授蔡明諺於2026年2月14日凌晨安詳辭世。
蔡明諺畢生致力於台灣文學研究，曾任國立台灣文學館副館長，其於賴和研究及當代文學評論領域著力尤深，見解獨到，為學界所重。蔡老師治學嚴謹，為人溫厚謙和，提攜後進不遺餘力，亦為學生心中敬愛的良師典範。
逛書店
家屬謹訂於2月28日上午10時40分舉行追思儀式，地點為台中東海懷安會所（台中市西屯區福順路1238號）。
