聯副／成大台文系蔡明諺副教授辭世

蔡明諺副教授。（圖／財團法人賴和文教基金會提供）
成功大學台灣文學系副教授蔡明諺於2026年2月14日凌晨安詳辭世。

蔡明諺畢生致力於台灣文學研究，曾任國立台灣文學館副館長，其於賴和研究及當代文學評論領域著力尤深，見解獨到，為學界所重。蔡老師治學嚴謹，為人溫厚謙和，提攜後進不遺餘力，亦為學生心中敬愛的良師典範。

家屬謹訂於2月28日上午10時40分舉行追思儀式，地點為台中東海懷安會所（台中市西屯區福順路1238號）。

謹此誌哀，並致上最深切的追思與敬意。

聯副文訊

