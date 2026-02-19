【馬年插畫展4-2】可樂王
回首過去一年，世界像一台運轉失序的衛星，戰火在遠方暗潮翻湧，我們在混亂中跋涉，祈願和平如一場午後陣雨，滌淨人間積垢。
新歲將至，我決意化身白馬，以輕盈之姿向沉重的昨日告別；不隨波逐流，僅懷抱著那份固執且華麗的理想，在廣漠荒原中獨自奔馳。這是一種守護初心的節奏，無論前方繁花或荊棘，馬蹄敲擊大地的聲音，便是我與世界對話的方式。
逛書店
奔跑本身就是目的，而非終點的抵達。在動盪的時空裡，我將化作一道白色閃電，奔向那個更遠、更溫暖的未來。加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
猜你喜歡
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。