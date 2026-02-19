【馬年插畫展4-2】可樂王

回首過去一年，世界像一台運轉失序的衛星，戰火在遠方暗潮翻湧，我們在混亂中跋涉，祈願和平如一場午後陣雨，滌淨人間積垢。

新歲將至，我決意化身白馬，以輕盈之姿向沉重的昨日告別；不隨波逐流，僅懷抱著那份固執且華麗的理想，在廣漠荒原中獨自奔馳。這是一種守護初心的節奏，無論前方繁花或荊棘，馬蹄敲擊大地的聲音，便是我與世界對話的方式。

奔跑本身就是目的，而非終點的抵達。在動盪的時空裡，我將化作一道白色閃電，奔向那個更遠、更溫暖的未來。