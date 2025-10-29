當世界變得如此陌生，

我只能以別樣的眼睛，

在變了形的鏡子裡，尋找

一個無法修復的文明。





瞬間升空的飛彈流星雨，

點燃一座千年古廟宇，

清真寺上空，星星集體自焚，

如跨年煙火，歡呼燦爛滅亡。





而歐洲的電視牆正在開直播，

裸身的孩子，赤足在烈焰中奔跑，

只為了撿一塊空投的小麵包，

他還沒來得及吞下就已死亡。





而大西洋彼岸的街頭，

騎馬的警察和群眾鬥毆，

像極了《西部世界》的拍片現場，

他們殺人如同遊戲的虛構。





每一場掠劫緃火，每一次炸毀大樓，

每一個無人機擊殺的村落，

每一個翻白無魂的眼球，

都無法修復，永遠埋沒。





沒有人要聽孩子的哭聲，

可憐的心臟不堪承受，

滿世界點燃戰火，

誰還想生孩子來這個地球？





每一張臉都長得像平板電腦，

每一顆心都空得像泡沫倒影，

這世界，只是編輯過的視頻，

這生命，不如一分鐘的短影音。





尋找，一雙別樣的眼睛，

看見，一個失了魂的文明；

倒映，在灰濛濛的天空下，

破碎，一片無法修復的人形。



