盧鴻金／自由的微風：我心中的「台灣感性」

▋台灣影視作品掀起旅遊熱潮

「台灣感性（대만감성）」近年來成為韓國年輕世代流行的話題。去年約有一百萬韓國人造訪台灣，盡情體驗台灣的諸多特色，也許是美景，也許是美食，也許是溫暖的人情，也許是斑駁的房屋或老舊街道。據我觀察，韓國人相當「從眾」，因此大部分的韓國旅客打卡的路線、吃的食物也大同小異。綜藝節目、YouTube、各個部落格的介紹，成為他們必須前往的朝聖地。但不可否認的是，他們中的大部分人無法深入理解台灣文化的底蘊，對於海島獨特人文風情的粗獷或細膩亦欠缺共感。其實要像我一樣的台灣人完整敘述「台灣感性」並非易事。我們雖生長在台灣，台灣的文化、空氣、人情、飲食於我們而言，實在是再自然不過。但也正是因為如此自然，或者我們只是在過自己的日常生活，反而不曾細細反思生活的便利與美好。

近二十年來，台灣的影視作品陸續攻占韓國各年齡層視聽大眾的心，這與二十年來的中文熱有關。《不能說的祕密》、《聽說》、《那些年，我們一起追的女孩》、《我的少女時代》、《想見你》等都是韓國年輕學子必看的作品。能夠觸動韓國人內心共感的元素應是作品中描繪的復古記憶、學生時代、青澀初戀、友情等引發普遍共鳴的主題，這與韓國連續劇《請回答1988》受到廣泛喜愛的原因雷同。而這也帶動韓國人赴台灣一探究竟的誘因，再加上《花漾爺爺》以及各綜藝節目的推波助瀾，到台灣旅遊遂成為顯學。而台灣各地呈現的溫暖、感性氛圍，更成功擄獲韓國人的心。

▋以感性元素召喚著韓國年輕世代

甫結束的首爾書展也以「台灣感性」為主要訴求，韓國多家媒體亦以「『台灣感性』席捲首爾」為題大幅報導。吳明益、楊双子、陳雪、陳思宏等台灣重量級作家親臨現場與讀者交流。這些作家以塑造當代台灣的複雜現代史為基底，將歷史、酷兒、大眾與幽默元素交融，引領「台灣感性」的潮流。所謂的「台灣感性」成為獨特的文化現象，也帶動台灣文學進入韓國市場的可能性。

上述的這些影視或文學作品中散發的「台灣感性」極其多元，復古街道、手寫招牌、緩慢的生活節奏、回歸真實的情感、細品時間流逝的生活感、台灣民眾良善的宗教祈福。這些元素無不以「復原」與「療癒」的感性語言召喚著韓國年輕世代。

面對蜂擁而來的「台灣感性探索者」，我們自己所理解的台灣究竟是怎樣的存在？其實「台灣感性」對我們而言是如呼吸般的日常，是已經融入血液中的基因。我自己認為的「台灣感性」是十分複合而多元的，這片土地以潮濕的季風為墨，在時間的宣紙上暈染出層疊的記憶。閩南的市聲在廟埕前凝結成琥珀，客家的硬頸精神在丘陵地上刻出等高線，原住民的古老智慧如林間薄霧般縈繞，而外省族群的鄉愁則在牛肉麵的熱氣中裊裊上升。

轉角處，民眾合十的掌心裡供奉著整個世代的虔誠。黎明時分的各式早餐撫慰著每一個子民的胃，夜市的吆喝聲裡，傳承的不僅是食物的火候，更是一整個時代的味覺密碼。每一口食物都是打開記憶的鑰匙，每一道滋味都是未完成的鄉愁。

▋「台灣感性」藏在日常生活間

這座島嶼的靈魂始終在矛盾中尋找平衡。《牯嶺街少年殺人事件》的探照燈劃破青春的暗房，《海角七號》的海風卻又溫柔地縫合傷口。在九二一瓦礫堆中生長的共生苔蘚，在太陽花學運的靜坐夜裡開出花朵。而習慣性的「不好意思」與「謝謝」，則是我們對抗現代性冷漠侵蝕的溫柔防線。

中央山脈的稜線是島嶼的脊椎，太平洋的浪花則是永遠寫不完的信箋。阿里山的檜木年輪裡藏著日治時期的情書，澎湖的玄武岩柱記錄著海峽的滄桑。當蘭嶼的飛魚躍出水面，牠們劃出的弧線正是達悟族的曆法。晶圓廠的無塵室裡，工程師口袋中的平安符與晶片同樣閃亮；高鐵疾馳而過的窗外，土地公依然守望著金黃稻浪。

便利商店的燈火是永不熄滅的溫暖燈光，店員親切的問候會讓人的心情無端地放鬆下來。這些未經算計的溫柔，比任何社會福利制度都更貼近人心。當災難來臨時，最先亮起的永遠是鄰里間的燭光。這些我們習以為常，總會在不經意間錯過的美好，其實就是我們的「台灣感性」，也正是最吸引韓國人的文化特質。

這座島嶼是一本永遠在修訂的書，每個街角、每個場景都在進行新的排版，每道小吃攤都在增補新的註解。「台灣感性」也是現在進行式，值得我們驕傲和珍惜，因為我們每個個人也是「台灣感性」中的一部分。