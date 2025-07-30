徐望雲／夏天那些事兒 四首
▋給洛夫
你騙人
當你成為被鋸斷的苦梨，還說
年輪上仍有風聲、蟬聲
我終於找到了那年輪，聽見的
卻只是虛無，啊虛無……
我聽了個寂寞
＊引寫自洛夫組詩〈石室之死亡〉第一首。
▋據說
砲火持續了三個年頭
據說兩方就要達成協議
沒人知道第一聲槍響流落何方
據說數十萬具屍體已融入焦土
數十萬朵深閨夢魂化作了輕煙
世界早忘記為何而戰又為了誰
▋說粽
蜩螗的國事，憂思的懷王
乃至江河洶湧出來的情緒
全都以酸甜苦辣的滋味，包裹著
千年的稻香，在舌尖上搔首弄姿
這油膩的歷史，只剩了一個結局
下肚……
▋餘韻
疲累時，留給睡眠的
就是一段甜夢
看歲月逐漸萎落，在窗前
留給日子的便是曾經的風雲
而當熱情消散，留給秋天的
便是昨夜的溫柔了……
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