徐望雲／夏天那些事兒 四首

你騙人

當你成為被鋸斷的苦梨，還說

年輪上仍有風聲、蟬聲

我終於找到了那年輪，聽見的

卻只是虛無，啊虛無……





我聽了個寂寞





＊引寫自洛夫組詩〈石室之死亡〉第一首。





▋據說

砲火持續了三個年頭

據說兩方就要達成協議

沒人知道第一聲槍響流落何方

據說數十萬具屍體已融入焦土

數十萬朵深閨夢魂化作了輕煙





世界早忘記為何而戰又為了誰





▋說粽

蜩螗的國事，憂思的懷王

乃至江河洶湧出來的情緒

全都以酸甜苦辣的滋味，包裹著

千年的稻香，在舌尖上搔首弄姿

這油膩的歷史，只剩了一個結局





下肚……





▋餘韻

疲累時，留給睡眠的

就是一段甜夢

看歲月逐漸萎落，在窗前

留給日子的便是曾經的風雲

而當熱情消散，留給秋天的





便是昨夜的溫柔了……



