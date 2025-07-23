年輕時，憶及已故親人，腦海旋即一個勾勒，其人樣貌便在時間的長河中載浮載沉，然而那樣的思緒飄盪如舟，忽焉就滅頂了。回憶空泛像是一縷輕煙啊！你會發現它存在的同時也正在消散中。

母親回憶外公，千篇一律把我當成一座橋梁。此端與彼地，呵呵的笑聲。小時候我們家窮，外公則是湖口地區的木匠師傅，鎮日戴著老花眼鏡伏案鑿斧，肩背扛起一個家。母親回娘家，我總是使盡心思吵著跟隨，即便是快去快回，如蜻蜓點水的那種行程，也不輕言放棄。外公，我要回家囉！大聲提醒埋首工作的外公，他旋即放下雕刀和木槌，摘下老花眼鏡，立起，掏錢，塞進我的口袋。母親夾在中間，左擋給錢的外公，右推收錢的我，宛若腹背受敵，注定她每一次皆以失敗收場，證明其雙手無論如何努力，也難以阻隔兩個相愛的人。我愛外公，外公也愛我。

母親認為此風不可長，外公孫輩加總逾三十人，若人人盤據一角，蠶食鯨吞，勢必最終只剩下老骨頭，率爾決定必須戒除孫輩收錢的壞習慣，要我先做榜樣，學會體諒外公的辛苦。我還是個小孩呀！體諒這個詞彙太深奧，零錢又太驕傲，自我說服又如同內耗。對我來說，零用錢能解決學校福利社十分之九的夢想，剩下十分之一放學後的慾望，還是要靠錢解決。我對零用錢無法抗拒，母親續挫，她用罄心思，我耍盡心眼，最終雙方妥協收場。也就是說，外公下回若再給錢的話，我必須承諾口頭拒絕，至於最終結果如何，她便閉嘴不再置喙。雙方各讓一步，客家庄海闊天空。

一齣口是心非的荒謬劇情，自此接二連三上演。爾後外公再塞錢，我一貫的伎倆是先禮後兵，其實說穿了劇本，就是一套欲拒還迎的手法。外公不用啦！外公真的不用這麼客氣呀！但幾乎在同一時間，我以右手把口袋拉開挨近外公，毫不掩飾地示意他可以把錢塞進去。母親翹起嘴巴氣得不能言語，調皮的外孫卻出其不意逗得外公哈哈大笑。在千頭萬緒的工作裡，在百般無聊的生活中，難得這麼快樂過。他笑彎了腰，還笑出了眼淚在眼角打轉，他還笑噴了口水，把鬍子濡濕了，如同朝露依偎在千株萬草上，那是愉快的一天之始呀！彼時，外公住在湖口達生南路北勢溪灌溉的大排上，二層樓木房全是他一手打造的。客廳下方潺潺溪水，我彷若聽到地板咚咚作響，流水跟著搖晃。

溪水流呀流！五十年忽焉而過，但那些遙遠復遙遠的記憶，如同兜圈似地，三不五時又回到母親身旁。她想起外公彎了腰的笑聲，又被呵呵的氣息揚起鬍鬚，絲絲飄飛著。他額上的山川，變得好滄桑。當所有的回憶具體而微，笑聲堆堆疊疊，頃刻間便立體起來。彷若，外公就在眼前。

「看到姐公个形投啦！」母親說，她從回憶裡看見外公真正的樣子

姐公，客家語，指的是外公。形投，意謂模樣。從笑聲出發，回憶不再空泛，外公的模樣靈動無比。母親聲音啞啞的，吐字慢慢地，那形象在她的心坎天長地久，耿耿不滅。